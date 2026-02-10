Sénégal: Solidarité nationale et engagement citoyen - Dental BTP se mobilise pour les sinistrés des inondations de Matam

Dental BTP, l'entreprise engagée dans la construction et l'équipement de l'université Souleymane Niang de Matam, vient de poser un acte significatif de solidarité en faveur des sinistrés des inondations survenues dans la région durant l'hivernage. Lors d'une cérémonie officielle tenue le week-end dernier au niveau du magasin de la Sécurité alimentaire, des denrées alimentaires, d'une valeur de 50 millions de francs CFA, ont été remises aux autorités en guise de soutien aux impactés des inondations. Ce don, soulignant l'engagement de l'entreprise envers le développement des communautés locales et sa responsabilité sociétale, est composé de 50 tonnes de riz et autant de sucre.

Dans un élan de générosité, l'entreprise Dental BTP, actuellement chargée de la construction et de l'équipement de l'Université Souleymane Niang de Matam, a posé un geste humanitaire d'une grande portée en faveur des populations éprouvées par les récentes inondations dans la région. Concrètement, l'entreprise a offert un don substantiel de denrées alimentaires, évalué à 50 millions de francs CFA. Cette contribution, composée de 50 tonnes de riz et de 50 tonnes de sucre, constitue une réponse directe aux besoins urgents des sinistrés, dont les habitations et les moyens de subsistance ont été gravement affectés par ces intempéries d'une ampleur exceptionnelle.

La cérémonie officielle de remise du don s'est déroulée dans une atmosphère de solennité et de reconnaissance, au niveau du magasin du Commissariat à la Sécurité alimentaire de Matam. L'événement a réuni une pluralité d'acteurs institutionnels et économiques, notamment plusieurs chefs de services administratifs régionaux, ainsi qu'une forte délégation de l'entreprise Dental BTP.

Ouvrant les allocutions, Sellou Cissé, représentant le directeur général de l'entreprise, Ibrahima Karagnara, a d'abord transmis les salutations de la direction avant de détailler la philosophie qui sous-tend cette action. Il a rappelé que ce geste s'inscrit résolument dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), une politique par laquelle Dental BTP affirme son engagement citoyen et son ancrage local. « L'année 2025, marquée par des inondations dévastatrices, restera gravée dans la mémoire collective», a-t-il déclaré, décrivant les scènes de désolation : habitations submergées, familles démunies, et pertes matérielles considérables plongeant des communautés entières dans une précarité alarmante.

Face à cette détresse, il a salué la réaction rapide et déterminée des plus hautes autorités du pays. Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a en effet activé et renforcé un plan d'urgence national, mobilisant l'ensemble du Gouvernement pour une assistance multisectorielle incluant la distribution de vivres, d'eau potable et la mise à disposition d'abris temporaires. «Dans cet élan de solidarité nationale, a poursuivi M. Cissé, l'État et ses partenaires, dont notre société, ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice. C'est la matérialisation de cet engagement que constitue le don que nous remettons aujourd'hui.»

Au-delà de l'aide d'urgence, il a présenté cette action comme le reflet d'une volonté durable d'accompagner le développement socio-économique des zones où l'entreprise intervient. Il a également souligné le symbolique calendrier de cette donation, intervenant à la veille du mois béni du Ramadan. «Ce don se veut également un témoignage de solidarité agissante et d'attachement profond aux populations du Fouta», a-t-il expliqué, exprimant l'espoir sincère que ces denrées apporteront un soulagement tangible aux ménages bénéficiaires et leur permettront d'aborder cette période de piété et de partage dans des conditions plus dignes et apaisées.

Prenant la parole à son tour, Tafsir Baba Anne, l'adjoint au gouverneur chargé du Développement, a chaleureusement salué et magnifié cet acte de solidarité, qu'il a qualifié d'opportun et important. Au nom de l'État et du gouverneur de la région, il a adressé ses vifs remerciements à l'entreprise donatrice. Il a particulièrement insisté sur l'impact stratégique de ce don qui vient considérablement renforcer le stock de la sécurité alimentaire régionale, destiné à l'assistance aux personnes vulnérables.

«L'utilité de cette contribution est multiple», a-t-il déclaré. «En plus de venir en aide aux sinistrés directs, notre région, qui accueille de nombreuses *darras* (écoles coraniques) et de grands rassemblements religieux, fait face à des sollicitations constantes. Grâce à ce don précieux, de nombreuses situations promulguant l'assistance, pourront être résolues de manière efficace», a-t-il conclu, mettant en lumière l'effet multiplicateur et apaisant d'une telle générosité sur le tissu social régional dans son ensemble.