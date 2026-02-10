Congo-Kinshasa: Plus de 50 personnes tuées en janvier 2026 à la suite de l'activisme des ADF à Beni et Lubero

10 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 52 personnes ont été tuées au cours du mois de janvier à la suite de l'activisme des rebelles ADF dans les territoires de Beni et de Lubero, au Nord-Kivu.

Les sociétés civiles de ces deux territoires tirent la sonnette d'alarme et redoutent un effondrement des moyens de subsistance des populations.

Elles rapportent que les menaces des ADF et la présence de l'AFC/M23 constituent une double préoccupation, selon Muhindo Tafuteni, président de la société civile locale:

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« D'un côté, il y a la menace du M23 dans la partie sud. À l'ouest, dans le secteur de Bapere et les groupements Manzia et Mwenye, l'activisme des ADF se poursuit. Pour le seul mois de janvier, nous déplorons plus de 52 personnes tuées ».

Il a également indiqué que les écoles et les structures sanitaires ne fonctionnent plus dans cette partie du pays.

Les conséquences socio-économiques de l'activisme des ADF se font aussi sentir dans le territoire de Beni, a souligné le président de la société civile locale, Omar Kalisya.

« Le ravitaillement en produits agricoles dans les grandes agglomérations est devenu un problème. Nous n'avons plus accès aux champs. Si les attaques se multiplient, la population sera plongée dans la misère, car l'agriculture est la principale source de revenus de notre contrée », a-t-il noté.

Entre-temps, le chef d'état-major général adjoint des FARDC est en mission dans la zone depuis une semaine, dans le cadre des efforts de sécurisation de la population.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.