Congo-Kinshasa: Guy Kabombo au pays pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux Congo

Kinshasa et Brazzaville ont décidé de raffermir leur coopération sur le plan sécuritaire.

C'est dans ce cadre que le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale séjourne depuis le lundi 9 février de l'autre côté du Pool Malebo.

La mission de Guy Kabombo Muadiamvita vise à consolider les partenariats militaires entre les deux Congo et à approfondir la coordination stratégique face aux défis sécuritaires communs de la sous-région.

La démarche du vice-Premier ministre de la Défense nationale s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération militaire et bilatérale entre les deux pays frontaliers.

Durant son séjour, il prévoit un tête-à-tête avec son homologue du Congo-Brazzaville, le général Charles Richard Mondjo, ainsi que plusieurs séances de travail avec les experts sectoriels des deux pays.

Ces échanges porteront sur le partage d'expériences, la coordination opérationnelle et le renforcement des capacités institutionnelles, dans un contexte où les enjeux sécuritaires dépassent souvent les frontières nationales.

Séparées par le fleuve Congo mais liées par des intérêts communs, Kinshasa et Brazzaville cherchent à approfondir leur partenariat militaire afin d'y apporter des réponses plus efficaces.

La visite du vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale intervient dans un contexte marqué par des menaces transfrontalières persistantes entre Kinshasa et Brazzaville.

Ce voyage de l'autre côté du majestueux fleuve Congo contribuera sans doute à cimenter les liens historiques entre les populations des deux pays.