Congo-Kinshasa: Le Camp de la République veut un dialogue 'made in RDC'

La plateforme Camp de la République salue l'initiative du Chef de l'État concernant l'organisation d'un dialogue national.

Dans un entretien accordé lundi 9 février à Radio Okapi, son coordonnateur, Freddy Kita, estime que ce processus doit être organisé sous l'égide des Congolais eux-mêmes, afin d'aider le pays à sortir de la crise multiforme qu'il traverse.

« Nous souhaitons que ce dialogue soit entre Congolais, pour que nous puissions identifier ce qui n'a pas fonctionné et ce qui marchera dorénavant, afin que nous vivions en paix et que nos populations profitent de nos richesses. Je lance un appel : la paix, rien que la paix, pour ce peuple qui a beaucoup souffert », a-t-il déclaré.

Ancien vice-ministre de la Coopération internationale, Freddy Kita appelle les acteurs politiques à s'investir pleinement pour préserver l'unité nationale face aux risques de balkanisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il les invite également à comprendre qu'ils ne sont pas des ennemis, mais des adversaires politiques : « Nous n'avons que la RDC comme mère patrie. Nous devons nous unir et nous mettre ensemble, puisque le pays risque la balkanisation, comme je l'ai toujours dénoncé », a insisté le coordonnateur du Camp de la République.

Lors d'une messe d'action de grâce organisée en novembre dernier à la Cathédrale Notre-Dame du Congo, Freddy Kita avait déclaré que la RDC a besoin de l'apport de toutes ses filles et de tous ses fils pour assurer son développement durable.

Cet acteur politique s'inscrit par ailleurs dans la dynamique du « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs », initiée par les évêques catholiques et les pasteurs protestants.