Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lacroix salue l'initiative du Pacte social de la CENCO et de l'ECC

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative du Pacte social pour la paix portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC).

Il a fait cette déclaration lundi 9 février, lors d'un échange avec des membres de ces deux confessions religieuses à Kinshasa.

Selon le secrétaire général adjoint de la CENCO, l'abbé Georges Kalenga, Jean-Pierre Lacroix est convaincu que l'initiative portée par les responsables religieux devrait aboutir à un dialogue inclusif.

Pour sa part, Maurice Mondengo, directeur de cabinet adjoint du président de l'ECC et directeur de communication, s'est dit heureux d'apprendre que « le Chef de l'État est ouvert au dialogue ».

Il a ajouté : « Nous avons constaté que les armes seules ne peuvent pas amener la paix. Il faut que les hommes et les femmes échangent. Malgré les divergences dans nos revendications, nous finirons par revenir à ce qui nous unit. Il faut des mesures qui arrangent, qui facilitent et qui accompagnent. Des efforts doivent être faits de part et d'autre. Il faut des signes forts qui montrent que ces hommes et ces femmes tiennent...

Le même lundi, le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix a échangé avec la Première ministre, en présence du vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, ainsi que du ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni.

Les discussions ont porté sur la mise en oeuvre concrète des engagements pris lors des récentes négociations diplomatiques de Washington et de Doha, visant à favoriser la stabilisation de l'Est de la RDC.