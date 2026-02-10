Sénégal: Transformation du secteur agricole - Le pays avec le soutien de la Banque mondiale, lance le Pacte AgriConnect

Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, a annoncé aujourd'hui (10 février), le lancement du Pacte AgriConnect Sénégal. Selon un communiqué, cette initiative stratégique vise à transformer les systèmes agroalimentaires du pays et à améliorer la sécurité alimentaire de millions de Sénégalais.

Aligné sur l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et la Stratégie de souveraineté alimentaire (SSA 2025-2034), le Pacte AgriConnect constitue un dispositif de mise en oeuvre harmonisée mobilisant le gouvernement du Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale - à travers l'Association internationale de développement (Ida), la Société financière internationale (Ifc) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga) - ainsi que les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les organisations de producteurs », renseigne la Banque mondiale.

L'initiative se concentre sur trois chaînes de valeur prioritaires : les céréales, l'horticulture et l'élevage. Elle repose sur trois axes : réaliser des investissements structurants dans les infrastructures et services agricoles ; réviser les politiques sectorielles pour améliorer l'environnement des affaires ; et encourager davantage d'investissements privés pour stimuler l'innovation et la compétitivité.

D'ici à 2029, le Pacte AgriConnect vise à assurer plus de 90% de sécurité alimentaire au niveau national et à créer 800 000 emplois formels dans le secteur agricole. Parmi les objectifs fixés figurent l'augmentation du taux de couverture en céréales de 48% à 78%, l'autosuffisance en riz portée à 64%, et l'établissement de 100 coopératives agricoles communautaires à travers le pays. En complément de son orientation stratégique, cette ambition représente une évolution significative dans la conception, la coordination et l'exécution des politiques agricoles et alimentaires nationales.

« AgriConnect est une plateforme modèle de structuration d'un pipeline de projets liés à l'Agenda national de transformation. Grâce à des contrats de programmes de filières qui impliquent l'ensemble des parties prenantes, elle vise à atteindre les impacts attendus de la Vision Sénégal 2050, souveraine, juste et prospère » a déclaré Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État auprès du président de la République, chargé du suivi du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le partenariat s'inscrit dans une dynamique nationale, qui place la souveraineté alimentaire au coeur de l'agenda de transformation du pays.

« Le Pacte AgriConnect ambitionne de transformer concrètement la vie de nos populations. » a déclaré Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. « Ce sont des familles qui pourront mieux nourrir leurs enfants, des producteurs qui verront leurs revenus augmenter et se stabiliser, des jeunes qui trouveront des emplois et leur avenir dans une agriculture moderne et rentable. Cette amélioration directe des conditions de vie, dans nos campagnes comme dans nos villes, guidera notre mise en oeuvre avec le Groupe de la Banque mondiale, nos partenaires, et les acteurs du secteur privé. ».

Le Groupe de la Banque mondiale s'engage à soutenir le Sénégal pour traduire ses objectifs en impacts durables en faveur des populations. « Ce qui nous anime dans AgriConnect, c'est la conviction que l'agriculture sénégalaise peut nourrir le Sénégal, créer des opportunités pour sa jeunesse et devenir un moteur de prospérité partagée », a déclaré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

« À travers l'action coordonnée de l'Ida, de l'Ifc et de la Miga, nous voulons catalyser une dynamique où l'investissement public et privé convergent vers un seul objectif : faire de la souveraineté alimentaire et des emplois une réalité tangible et durable pour chaque Sénégalais. ».