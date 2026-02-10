Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue zambien

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu cet après-midi avec son homologue zambien, Mulambo Haimbe, présent à Addis-Abeba pour assister à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Au cours de cette rencontre, M. Timothewos a qualifié les relations entre l'Éthiopie et la Zambie d'historiques et de solides, soulignant la nécessité de traduire les liens politiques de longue date en une coopération économique renforcée.

Il a mis en avant les perspectives de développement des relations commerciales, notamment le potentiel d'accès au marché zambien pour les produits textiles et vestimentaires éthiopiens.

De son côté, le ministre zambien des Affaires étrangères, Mulambo Haimbe, a insisté sur l'importance de consolider davantage les relations commerciales et économiques bilatérales, soulignant les avantages mutuels d'un renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les deux ministres ont convenu de mettre en place un mécanisme de consultation politique conjoint visant à approfondir la coopération bilatérale dans divers secteurs.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, réaffirmant leur engagement à poursuivre leur collaboration dans les cadres continentaux et multilatéraux.