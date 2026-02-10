Afrique: Le Ministère des Affaires étrangères prêt à accueillir les participants au Sommet de l'Union africaine

Addis-Abeba — Le Ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'ensemble des préparatifs est achevé en prévision de l'accueil d'environ 20 000 participants à l'occasion du 39e Sommet ordinaire de l'Union africaine (UA), de la réunion du Conseil exécutif et du Sommet Italie-Afrique.

S'exprimant à ce sujet, le ministre d'État Berhanu Tsegaye a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place afin d'assurer l'arrivée et le séjour de ce grand nombre de visiteurs en Éthiopie.

Le Sommet de l'UA rassemblera 39 chefs d'État et de gouvernement africains, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies.

Ces rencontres de haut niveau accueilleront également des dirigeants mondiaux et des responsables d'organisations internationales, offrant une plateforme privilégiée pour débattre des enjeux majeurs concernant l'Afrique et la communauté internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pays hôte du siège de l'Union africaine, l'Éthiopie affirme sa capacité à garantir des infrastructures adéquates, un dispositif de sécurité renforcé et un accueil de qualité.

Ces événements témoignent du rôle croissant de l'Afrique sur la scène mondiale et contribuent au renforcement des partenariats internationaux, notamment avec l'Italie.

Les sommets devraient permettre des échanges approfondis sur la paix, la coopération économique et le développement durable.

La 39e Assemblée de l'Union africaine mettra particulièrement l'accent sur l'eau et l'assainissement durables dans le cadre de l'Agenda 2063, soulignant le leadership de l'Éthiopie dans la conservation des ressources hydriques et la promotion de la résilience climatique au service d'une prospérité partagée.