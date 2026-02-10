Ethiopie: Le Parti de la Prospérité dévoile son programme et son symbole électoral pour les 7èmes élections générales

Addis-Abeba — Le Parti de la Prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a officiellement lancé aujourd'hui son programme et son symbole électoral pour les prochaines 7èmes élections générales.

Sous le slogan percutant « L'Éthiopie vers une nation exemplaire ! », le parti a choisi une gerbe de blé comme symbole électoral.

Cet emblème est profondément ancré dans la philosophie du Medemer, pilier du parti, et symbolise l'harmonie entre unité, collaboration et force collective.

Au-delà de sa représentation de la synergie, la gerbe de blé témoigne de l'engagement du parti en faveur de la productivité et d'une prospérité durable, reflétant une vision où le potentiel de la nation est exploité grâce au travail et à un exercice équilibré du pouvoir.

La gerbe de blé symbolise également la bénédiction, l'équilibre des pouvoirs, la productivité et la prospérité.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables du Parti de la Prospérité (PP), notamment Temesgen Tiruneh, vice-président du PP et vice-Premier ministre, et Adem Farah, vice-président du PP, parti au pouvoir en Éthiopie, et directeur du Centre de consolidation du système démocratique, également vice-Premier ministre.

De hauts responsables du parti et des invités de marque se sont réunis pour assister au dévoilement de la feuille de route qui orientera l'action du PP auprès du peuple éthiopien dans les mois à venir.

Ce lancement intervient alors que le pays se prépare aux 7èmes élections générales, officiellement fixées au 1er juin 2026 par la Commission électorale nationale d'Éthiopie.

La Commission a travaillé avec diligence pour garantir un processus électoral crédible et inclusif.

Par ailleurs, les partis politiques ont bénéficié d'une formation spécialisée afin de mieux communiquer leurs programmes au public.

Dans un souci de modernisation, l'inscription des candidats et des observateurs sera facilitée par un nouveau logiciel, tandis que l'inscription des électeurs se fera par des systèmes à la fois numériques et manuels afin d'assurer une accessibilité optimale.