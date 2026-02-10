Togo: BB veut faire de Kara un pôle industriel majeur

10 Février 2026
Togonews (Lomé)

La Brasserie BB (Groupe Castel) entend faire de son usine de Kara un pôle industriel en phase avec la vision des autorités de positionner le nord comme un nouveau hub économique.

Les dirigeants de la filiale togolaise ont annoncé un renforcement des capacités de production, avec l'installation prochaine d'une nouvelle ligne industrielle. Celle-ci devrait permettre de tripler l'efficacité du site, tout en réduisant de 20 % la consommation énergétique, dans une logique de performance et de durabilité.

Au-delà de la production, l'entreprise ambitionne également de moderniser sa chaîne logistique. L'objectif est d'améliorer la fluidité de la distribution et de garantir une meilleure disponibilité des produits sur l'ensemble du territoire.

Un troisième pilier de cette stratégie concerne le développement d'un réseau de distributeurs locaux, formalisé et professionnalisé. BB Lomé SA y voit un levier majeur de création d'emplois, de structuration du tissu économique local et d'opportunités pour les acteurs du nord du pays.

BB produit des bières, des boissons gazeuses, de l'eau minérale et distribue du vin.

C'est le plus important brasseur du pays.

