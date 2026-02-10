Afrique de l'Ouest: A l'écoute du croissant lunaire

En Afrique de l'Ouest, le Ramadan 2026 devrait débuter entre le mardi 17 février et le mercredi 18 février, selon l'observation du croissant lunaire.

Le président de l'Union musulmane du Togo (UMT), Inoussa Bouraïma, a invité les musulmans à se préparer dans le respect des prescriptions du mois saint. Il a souligné que le Ramadan est avant tout un temps de renforcement de la foi, de retour à l'essentiel et de rapprochement avec Allah.

Le Ramadan est le mois le plus sacré du calendrier musulman. Il est observé chaque année par des millions de fidèles à travers le monde.

Pendant le Ramadan, les fidèles jeûnent chaque jour de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à éviter les mauvaises actions, les paroles blessantes et les comportements négatifs. Il s'agit d'un exercice de discipline personnelle et de purification spirituelle.

Ce mois est avant tout un temps de renforcement de la foi. Les fidèles multiplient les prières, lisent davantage le Coran et cherchent à se rapprocher de Dieu à travers la piété et les bonnes actions. Les prières nocturnes occupent une place importante durant cette période.

Le Ramadan commémore également la révélation du Coran au Prophète Mohammed, ce qui lui confère une signification spirituelle profonde. C'est un moment propice au pardon, à la solidarité et à l'entraide envers les plus démunis.

Au-delà du jeûne, le Ramadan est aussi un mois de partage et de fraternité, marqué par les repas pris en commun au moment de la rupture du jeûne (iftar) et par un esprit de générosité renforcé.

Il se termine par la célébration de l'Aïd el-Fitr, une fête de joie et de gratitude qui symbolise l'aboutissement du mois de dévotion.