Togo: Les Pharaonnes à l'assaut

L'équipe nationale féminine d'Égypte séjourne actuellement à Lomé, où elle affrontera le 14 février le Bénin en match retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de football.

À leur arrivée dans la capitale togolaise, les joueuses ont été accueillies par l'ambassadeur d'Égypte, Ahmed Mohamed Eid Moustapha.

La sélection féminine égyptienne, surnommée les Pharaohs, fait partie des équipes historiques du football féminin africain. Elle a notamment participé à plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des nations féminine, avec une présence remarquée lors de la toute première édition en 1998. Ces dernières années, la Fédération égyptienne de football a engagé un processus de relance du football féminin, axé sur la formation, la détection des jeunes talents et une meilleure préparation des compétitions internationales.

La Coupe du monde féminine, organisée par la FIFA, représente l'objectif ultime pour les sélections engagées dans ces éliminatoires. Cette compétition mondiale réunit les meilleures équipes féminines de la planète et constitue une vitrine majeure pour le développement du football féminin, en Afrique comme ailleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le match face au Bénin s'annonce donc déterminant pour l'Égypte, qui vise une qualification historique et entend confirmer les progrès réalisés ces dernières années sur la scène continentale.

La Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Il s'agira de la dixième édition du tournoi et de la première organisée en Amérique du Sud. La compétition réunira 32 équipes nationales en lice pour le titre mondial.