Togo: Enquête sur les ménages - Une nouvelle phase engagée

10 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) est en phase préparatoire avec la formation des agents de terrain chargés de la collecte des données.

L'opération est conduite par l'INSEED (institute de la statistique).

L'EHCVM vise à disposer d'information actualisées et fiables sur le niveau de vie de la population.

Les indicateurs portent sur les revenus, l'éducation, l'emploi, l'accès aux services sociaux et les conditions de logement.

Ils permettront d'évaluer les besoins réels des ménages et d'orienter plus efficacement les politiques publiques et les programmes de développement.

Les précédentes éditions de l'enquête, menées en 2018-2019 et 2021-2022, avaient déjà fourni des indicateurs clés sur la pauvreté, le bien-être et les inégalités sociales.

