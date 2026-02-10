Togo: Prévisions inquiétantes

10 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les prévisions météo pour 2026 ne sont guère rassurantes pour le Togo. L'alerte a été donnée mardi par le ministère en charge du Changement climatique, sur la base de données des observations des trois dernières années.

Selon les experts, l'évolution des températures et des précipitations indique que cette année ne sera pas épargnée par les effets du dérèglement climatique. Une situation d'autant plus préoccupante que le pays reste un faible émetteur de gaz à effet de serre, avec seulement 0,07 % des émissions mondiales.

« Il faut que tout le monde travaille de façon synergique pour répondre à ces phénomènes », a plaidé Komlan Edou, président de la cellule nationale de veille climatique, à l'ouverture d'une conférence publique consacrée à l'urgence climatique.

Les travaux portent notamment sur les anomalies observées entre décembre 2025 et janvier 2026, qui bousculent les repères climatiques habituels, comme l'harmattan et la mousson. Chercheurs et experts analysent également les données récentes afin d'éclairer les décisions publiques en matière d'adaptation, de prévention des risques et de mobilisation de financements climatiques.

