Sénégal: UCAD - Fermeture exceptionnelle du campus social après des événements tragiques

Suite aux événements survenus lundi 9 février 2026, le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture exceptionnelle du campus social à compter de ce mardi 10 février à 12 heures, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision motivée par des impératifs de sécurité, dans un contexte marqué par le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Direction du COUD informe de la fermeture exceptionnelle du campus social, sur instruction des autorités compétentes. La mesure prend effet à partir de 12 heures ce 10 février 2026, sans précision sur la date de réouverture.

Cette décision intervient au lendemain d'événements graves survenus au sein du campus, ayant profondément bouleversé la communauté universitaire. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux étudiants de ne laisser aucun bagage dans les chambres, une consigne qui vise à prévenir tout risque durant la période de fermeture.

Consciente de l'impact psychologique de ces événements, la Direction du COUD annonce également la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et d'écoute psychologique au profit des étudiants. Les modalités pratiques de ce dispositif seront communiquées ultérieurement.

Dans son message, le COUD a tenu à exprimer ses sincères condoléances à la famille d'Abdoulaye Ba, ainsi qu'à l'ensemble des étudiants affectés par ce drame.

L'institution appelle à la collaboration, au calme et à la sérénité, afin de favoriser un retour durable à la paix au sein du campus universitaire.