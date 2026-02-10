Sénégal: « Repenser le statut des délégués de quartier n'est pas une faveur » (3/3)

Expert en développement local, Serigne Mbaye estime que la révision du statut des délégués de quartier est une « nécessité stratégique » pour renforcer notre système de décentralisation. Il ne s'agit guère d'une faveur à ces personnes dévouées pour la cause de notre communauté.

Quelle est l'utilité des délégués de quartier ?

Les délégués de quartier constituent un maillon stratégique de l'administration territoriale de proximité au Sénégal. Présents dans l'ensemble des 557 communes, ils incarnent l'État au plus près des populations et jouent un rôle fondamental de relais entre l'autorité administrative, les collectivités territoriales et les citoyens.

Agissant par délégation de l'autorité administrative, ils veillent notamment à la mise en oeuvre des décisions administratives et municipales ; à la prévention et à la gestion pacifique des conflits sociaux et fonciers ; à la remontée d'informations sensibles relatives à la sécurité ; à la santé publique, aux mouvements de populations ou aux opérations de recensement.

Véritables « yeux et oreilles » de l'autorité de tutelle, les délégués de quartier contribuent à l'effectivité de la décentralisation consacrée par le Code général des collectivités territoriales (loi n° 2013 - 10). Leur présence permet d'anticiper les tensions sociales, de prévenir les crises urbaines (notamment en périodes électorales) et de renforcer une gouvernance locale inclusive, participative et réactive. Sans eux, l'État se priverait d'un levier essentiel de régulation sociale et de médiation communautaire, indispensable à l'ancrage territorial de l'action publique.

Comment se fait le choix des délégués et pourquoi le processus génère-t-il parfois des tensions ?

La désignation des délégués de quartier repose sur une procédure administrative encadrée, mais sensible, car elle touche directement aux équilibres sociaux et politiques locaux. Conformément au Code général des collectivités territoriales et au décret réglementant la fonction, le processus s'articule autour des étapes suivantes.

La première concerne la proposition consensuelle des habitants du quartier. À défaut de consensus, on procède à l'organisation d'un vote public sous l'autorité du maire. La deuxième, c'est la nomination du délégué par arrêté du maire, après validation de l'autorité de tutelle (préfet).

Le délégué doit être de nationalité sénégalaise. Il doit jouir de ses droits civiques et civils et résider effectivement dans le quartier concerné. Il doit y avoir aussi une enquête de moralité attestant de son intégrité, de sa discrétion et de son sens des responsabilités.

Le délégué doit aussi disposer de capacités relationnelles et managériales, notamment en matière de médiation et de gestion des conflits. Les tensions observées lors de certaines désignations, surtout dans les grandes agglomérations, trouvent souvent leur origine dans des soupçons de favoritisme, de clientélisme politique ou d'exclusion communautaire.

Pour renforcer la légitimité du processus, il devient nécessaire de formaliser un appel à candidatures public et transparent ; publier clairement les critères de sélection. Il y a lieu aussi d'associer davantage les populations et la société civile locale et assurer la publication des résultats et des motivations des choix. Une telle démarche contribuerait à apaiser les tensions et à renforcer l'acceptabilité sociale du délégué de quartier.

Face à l'absence d'accompagnement adéquat, n'est-il pas temps de revoir le statut des délégués de quartier ?

La question de la réforme du statut des délégués de quartier se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. Dans leur grande majorité, ces acteurs exercent leurs missions sans rémunération stable, sans protection sociale et sans formation continue, malgré les risques importants liés à leurs fonctions.

Exposés aux conflits fonciers, aux tensions sécuritaires et parfois aux représailles, ils opèrent dans une précarité institutionnelle préoccupante, incompatible avec les exigences d'une gouvernance territoriale moderne. Une réforme structurelle s'impose autour de trois axes majeurs.

Le premier concerne la reconnaissance statutaire, à travers l'octroi d'indemnités régulières et motivantes. Il doit également bénéficier d'une protection sociale, incluant une couverture maladie et des mécanismes de sécurité adaptés. Le délégué doit aussi renforcer ses capacités, par des formations continues en gouvernance locale, médiation sociale et gestion administrative.

Par ailleurs, une communication institutionnelle forte sur leur rôle et leur utilité - via les médias communautaires, les collectivités et l'administration - permettrait de valoriser leur action et restaurer leur autorité morale.

Repenser le statut des délégués de quartier, ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité stratégique pour consolider la décentralisation, renforcer la cohésion sociale et professionnaliser la gouvernance locale au Sénégal.