Sénégal: Décès d'un étudiant à l'UCAD - Le gouvernement annonce des mesures et un point de presse

Un drame est survenu ce lundi 9 février 2026 à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Des événements graves ont conduit au décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de licence en Médecine, a annoncé le gouvernement du Sénégal dans un communiqué rendu public ce mardi.

« Compte tenu de la gravité des faits et dans un souci de transparence, un point de presse est prévu ce mardi 10 février 2026 à 16 h 30 à la Primature », indique un communiqué signé mardi par la ministre secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Marie Rose Khady Fatou Faye, porte-parole du gouvernement. Cette rencontre se tiendra en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre des Forces armées, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Dans ce contexte douloureux, les autorités étatiques ont exprimé leur profonde compassion. « Le Gouvernement s'incline respectueusement devant la mémoire du défunt et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire », précise le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la gravité de la situation, le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs concernés à la retenue, au sens des responsabilités et à l'apaisement, afin de préserver la stabilité et la sérénité au sein du campus universitaire.

Tout en réaffirmant son attachement à la manifestation de la vérité et au respect de l'État de droit, le gouvernement prend l'engagement à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Les responsabilités éventuelles seront établies conformément aux lois et règlements en vigueur, assure le texte.

Par ailleurs, les autorités ont réitéré leur détermination à garantir la sécurité du campus social et à assurer la protection de l'ensemble des étudiants. « Des mesures immédiates et appropriées seront prises à cet effet », indique le communiqué.