Sénégal: Bamba Dieng, la renaissance d'un Lion

Une carrière démarrée en trombes, avant de connaître une nette perte de vitesse, Bamba Dieng brille actuellement à Lorient où il empile les buts. L'attaquant de 25 ans s'approche de plus en plus d'un come-back en équipe nationale du Sénégal.

Bamba Dieng est en train de relever la tête. Il est l'homme en forme de Lorient qui réalise une grande remontée dans le classement de Ligue 1 française après une entame de saison catastrophique. Samedi, face à Nantes (2-1), Bamba Dieng faisait encore trembler les filets pour la formation bretonne qui remportait un troisième succès de suite en championnat.

Le 16 janvier dernier, l'enfant de Diourbel donnait la victoire à Lorient (1-0) sur la pelouse de Monaco. Six jours auparavant, le 10 janvier, le joueur formé à l'Institut Diambars, grâce à un doublé contre Hauts Lyonnais (3-1) et une passe décisive, qualifiait son équipe en 8e de finale de la Coupe de France. Le 4 janvier 2026, avec une passe décisive, il permettait à Lorient d'éviter la défaite contre Metz (1-1).

Si janvier aura été un mois particulièrement prolifique pour Dieng, il a conclu l'année 2025 de la meilleure des manières avec un retentissant triplé face à As Le Gosier (7-0), en 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre lors de laquelle il s'en est sorti avec une note de 10 et le trophée d'homme du match.

Sur les six dernières sorties de Lorient, toutes compétitions confondues, Bamba Dieng s'est illustré avec la bagatelle de 8 buts. Des statistiques de haute facture qui détonnent avec une entame de saison cauchemardesque. Lorient, qui cherchait à se débarrasser du jeune international sénégalais, l'avait écarté de son groupe de performance. Les Merlus avaient même tout fait pour trouver à Bamba un autre point de chute sans succès.

Bamba Dieng avait rejoint le Fc Lorient en 2023 en provenance de Marseille, où il n'a pas su s'affirmer avec 11 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues, contre 7 millions d'euros (4,5 milliards de FCfa). Auteur de 8 buts en 35 matchs avec Lorient, en 2023-2024, il avait été prêté à Angers en 2024-2025. Avec 18 apparitions en Ligue 1 avec la formation angevine, il n'avait fait trembler les filets qu'à 5 reprises.

De retour d'un prêt peu concluant, Bamba Dieng, dans une pente descendante, après une entame de carrière très prometteuse, était mis au placard par Olivier Pantaloni, le coach lorientais. Ce dernier est revenu à de meilleurs sentiments au vu des efforts de l'attaquant sénégalais. « Ce joueur devait être vendu, mais comme le club n'a pas réussi à le céder, on l'a réintégré au groupe début septembre, et il a accompli les efforts nécessaires pour retrouver son meilleur niveau et s'inscrire dans notre projet », réagissait-il en début janvier.

Bamba Dieng, candidat sérieux pour le Mondial 2026

Mis au placard, épinglé sur la liste des transferts, victime d'une blessure à une cuisse en octobre dernier, Bamba Dieng a été confronté à de grosses difficultés. Mais, très solide mentalement, le Lion a trouvé les ressources nécessaires pour sortir la tête de l'eau et reprendre sa marche vers l'avant.

Avec sa forme actuelle, Bamba, dont le contrat à Lorient se termine en juin 2026, ne devrait pas trouver de difficultés à avoir de nouvelles opportunités. Lorient, conquis, semble de nouveau déterminé à le conserver, mais le club breton devra faire avec une rude concurrence. Surtout si Bamba Dieng, en véritable lame aiguisée, continue de lacérer les défenses de Ligue 1 et enfiler les buts.

De retour en grande forme, l'attaquant de 25 ans, qui a raté la Can « Maroc 2025 », se présente comme un sérieux candidat pour la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Malgré le sacre du 18 janvier dernier face au Maroc (1-0), Pape Thiaw est conscient des insuffisances offensives de son attaque. Il pourrait ainsi donner sa chance à Bamba Dieng, qu'il n'a encore jamais appelé, pour booster l'attaque.

Champion d'Afrique 2021 au Cameroun, Bamba Dieng s'était montré très précieux en sortie de banc. Il avait marqué en 8e de finale face au Cap-Vert (2-0) et transformé son pénalty lors de la finale remportée contre l'Égypte aux tirs au but.