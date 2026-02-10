Sénégal: Chambre de commerce de Kaolack - Un budget de 702 millions FCFA adopté pour l'exercice 2026

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) a adopté, samedi dernier, son budget pour l'exercice 2026, arrêté à 702 millions de francs CFA, contre 866 millions FCFA en 2025.

Le vote s'est déroulé en présence du président de l'institution consulaire, Serigne Mboup. Sur le montant global, 35 millions FCFA proviennent de la subvention de l'État, tandis que le reste a été mobilisé à travers les ressources propres de la CCIAK et l'appui de ses partenaires.

Selon Serigne Mboup, ce budget traduit la volonté de la Chambre de commerce de Kaolack de poursuivre et renforcer ses actions d'information, de formation et d'assistance au profit des acteurs économiques de la région. « La Chambre de commerce de Kaolack fait figure de référence en matière de gestion, malgré une subvention de l'État relativement modeste comparée à celle d'autres structures consulaires », a-t-il déclaré.

Le président de la CCIAK estime que le budget 2026 contribuera de manière significative à la promotion du développement économique local. « Nous disposons de tous les leviers nécessaires pour réussir nos missions. Nous avons une institution financière, un bureau d'intermédiation commerciale, un centre de formation professionnelle et technique ainsi que des structures d'accompagnement et d'encadrement », a-t-il expliqué.

Profitant de la rencontre, Serigne Mboup, par ailleurs maire de Kaolack, a plaidé pour une implication accrue des responsables des chambres consulaires dans l'élaboration des politiques publiques. « Une application rigoureuse des textes en vigueur rendrait ces institutions plus dynamiques, au bénéfice des acteurs économiques. L'objectif est de faire des chambres consulaires de véritables espaces de débat et de concertation pour les agriculteurs, les pêcheurs et l'ensemble des acteurs de l'économie », a-t-il ajouté.