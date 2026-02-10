Ile Maurice: Trampoline lance une nouvelle solution pour l'entrepreneuriat

Trampoline, l'incubateur du groupe Currimjee, a lancé, le 22 janvier, Jump Start, un programme novateur qui adresse les obstacles majeurs freinant l'entrepreneuriat dans le pays : la difficulté à acquérir les premiers clients, le manque de financement initial et l'incertitude de la viabilité commerciale des projets innovants. Un appel à projets a ainsi été lancé pour le tout premier challenge du programme, axé sur deux enjeux nationaux critiques : les déchets électroniques et plastiques.

JumpStart marque une nouvelle étape dans l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le pays, avec l'objectif clair de réduire drastiquement les risques liés à la création d'entreprise en offrant aux entrepreneurs quatre garanties essentielles dès le départ, notamment le financement sans prise de participation de Trampoline dans l'actionnariat de la startup, la mobilisation des ressources des entreprises partenaires de JumpStart (Emtel et Quality Beverages Ltd dans un premier temps) au service des start-up sélectionnées, la sécurisation d'un premier contrat payant et le soutien continu de la croissance même au-delà de la période d'incubation.

À travers JumpStart, les entrepreneurs de la région sont appelés à travailler sur des problématiques réelles rencontrées par de grandes entreprises, éliminant ainsi le risque de développer une solution sans marché. Les start-up sélectionnées bénéficient d'un financement non-dilutif pouvant atteindre Rs 1 million et peuvent prétendre à leur premier contrat commercial, réduisant ainsi les risques financiers et commerciaux qui freinent de nombreux entrepreneurs talentueux.

En mettant en relation des défis stratégiques et des talents entrepreneuriaux, JumpStart transforme l'innovation en un levier de croissance partagé, durable et mesurable, tout en sécurisant le parcours entrepreneurial à chaque étape.

Le président de Trampoline, Arif Currimjee, explique : «L'un des plus grands freins de l'entrepreneuriat dans le pays est la prise de risque qui y est forcément liée et beaucoup ont d'excellentes idées, mais très peu osent les mettre en pratique par peur de l'échec.»

Il fait aussi ressortir : «À travers JumpStart, nous cherchons à réduire le fossé entre les besoins réels du pays et son bassin d'innovateurs et de talents, encore largement sous-exploité. Nos entreprises partenaires se positionnent comme de véritables clients à la recherche de solutions concrètes et non comme des investisseurs, puisque le groupe Currimjee n'intègre pas l'actionnariat des start-up accompagnées.»

Pour lui, l'approche de JumpStart consiste ainsi à attirer un large éventail d'entrepreneurs innovants, puis à collaborer étroitement avec eux et avec les partenaires corporatifs afin d'affiner, de valider et de tester des solutions créatrices de valeur.

Pour cette première édition, JumpStart a invité les entrepreneurs à proposer des solutions innovantes autour de deux problématiques environnementales majeures, à savoir la gestion des déchets électroniques en partenariat avec Emtel Ltd et la gestion des déchets plastiques en partenariat avec Quality Beverages Ltd.

Les entrepreneurs auront l'opportunité́ de codévelopper des projets innovants dans quatre domaines clés - modèles d'affaires circulaires d'un Produit-en-tant-queservice, réparation et réemploi, logistique inversée ou systèmes de partage prolongeant la durée de vie des produits et réduisant les déchets à la source.

Le Chief Executive Officer d'Emtel, Kresh Goomany, soutient que «la gestion des déchets électroniques est aujourd'hui un défi urgent pour le pays. Les 31 tonnes d'e-waste collectées depuis 2019 témoignent des efforts engagés, mais aussi de l'ampleur du chemin à parcourir». Le Managing Director de Quality Beverages Ltd, Inigo de Prado, ajoute : «L'année dernière, environ 159 millions de bouteilles en plastique ont été produites dans le pays alors que moins de 40 % ont été collectées pour être recyclées.»

Il se dit convaincu que l'innovation locale peut apporter des réponses puissantes aux défis environnementaux, et avec JumpStart, il souhaite identifier des solutions durables et opérationnelles pour encourager et améliorer la collecte, la traçabilité et l'upcycling ou le recyclage des bouteilles en plastique.

Avec JumpStart, Trampoline propose bien plus qu'un simple appui financier à travers un parcours structuré et progressif, pensé pour accompagner les entrepreneurs depuis l'émergence de l'idée jusqu'à l'obtention d'un premier client, à travers trois étapes clés.