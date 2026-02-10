Ile Maurice: Le pays recule dans l'indice de perception de la corruption 2025

10 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Maurice enregistre un recul de trois points dans le Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 publié par Transparency International. Cet indice, qui évalue 182 pays et territoires à partir de 13 sources, mesure la perception de la corruption dans le secteur public, sur une échelle allant de 0 (très corrompu) à 100 (très intègre).

Le rapport souligne une détérioration globale, avec une moyenne mondiale en baisse à 42/100, son niveau le plus faible depuis plus de dix ans. Près de 68 % des pays évalués obtiennent un score inférieur à 50, un seuil associé à des problèmes sérieux de corruption. Le Danemark reste en tête du classement avec 89/100, tandis que la Somalie et le Soudan du Sud ferment la marche avec 9/100.

Transparency International met en lumière les effets particulièrement marqués de la corruption sur la justice, l'État de droit, l'intégrité politique, la démocratie, l'espace civique et la liberté des médias. L'organisation insiste sur la nécessité de renforcer l'indépendance des institutions judiciaires, la transparence des finances publiques, la régulation du financement politique et la protection des lanceurs d'alerte et de la liberté de la presse.

