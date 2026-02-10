Ile Maurice: Un mineur de 17 ans interpellé

Un adolescent de 17 ans a été interpellé par les enquêteurs du CID de Rivière-des-Anguilles dans le cadre d'une affaire de vol avec circonstances aggravantes. Selon les éléments de l'enquête, il lui est reproché d'avoir agressé une jeune fille et de lui avoir dérobé son téléphone portable.

La victime aurait allégué avoir été frappée, notamment à l'aide d'un morceau de bois et à coups de poing, avant qu'il ne lui arrache son portable.

Arrêté le lundi 9 février 2026, le mineur, un élève de Grade 11 domicilié dans le Sud, a donné sa version des faits en présence de son père. Il a admis avoir giflé la victime à trois reprises. Il a toutefois nié l'avoir agressée avec un objet ou à coups de poing, mais il a contesté toute intention de vol. Il a produit le téléphone de la jeune fille en soutenant qu'elle le lui aurait remis volontairement le jour des faits.

Le téléphone a été saisi comme pièce à conviction. Le mineur a également procédé à une démonstration volontaire de ses gestes devant les enquêteurs. Après consultation, il a été autorisé à regagner son domicile. Mais il devra toutefois se présenter au bureau du CID de Rivière-des-Anguilles, sous la responsabilité de son père, à chaque fois que ce sera requis pour les besoins de l'enquête, qui continue.