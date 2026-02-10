Ile Maurice: Un mineur de 17 ans interpellé

10 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un adolescent de 17 ans a été interpellé par les enquêteurs du CID de Rivière-des-Anguilles dans le cadre d'une affaire de vol avec circonstances aggravantes. Selon les éléments de l'enquête, il lui est reproché d'avoir agressé une jeune fille et de lui avoir dérobé son téléphone portable.

La victime aurait allégué avoir été frappée, notamment à l'aide d'un morceau de bois et à coups de poing, avant qu'il ne lui arrache son portable.

Arrêté le lundi 9 février 2026, le mineur, un élève de Grade 11 domicilié dans le Sud, a donné sa version des faits en présence de son père. Il a admis avoir giflé la victime à trois reprises. Il a toutefois nié l'avoir agressée avec un objet ou à coups de poing, mais il a contesté toute intention de vol. Il a produit le téléphone de la jeune fille en soutenant qu'elle le lui aurait remis volontairement le jour des faits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le téléphone a été saisi comme pièce à conviction. Le mineur a également procédé à une démonstration volontaire de ses gestes devant les enquêteurs. Après consultation, il a été autorisé à regagner son domicile. Mais il devra toutefois se présenter au bureau du CID de Rivière-des-Anguilles, sous la responsabilité de son père, à chaque fois que ce sera requis pour les besoins de l'enquête, qui continue.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.