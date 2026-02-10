Ile Maurice: Collectivités locales - 42 % de la population se dit insatisfaite des services

Un atelier consultatif sur la réforme de la loi sur les collectivités locales a eu lieu le jeudi 5 février, à Balaclava. Plus de 300 conseillers municipaux et villageois ainsi que des représentants du ministère de tutelle y ont participé. Une consultation plus que nécessaire car 42 % des administrés sont insatisfaits des services des collectivités locales.

Les participants ont abordé huit thèmes, dont les cadres constitutionnels, l'autonomie financière, la décentralisation, la transformation numérique, le renforcement des capacités et l'inclusion. Les conseillers ont rappelé l'urgence d'une réforme profonde des collectivités locales, centrée sur plusieurs axes complémentaires.

Ils ont demandé qu'il y ait d'abord une véritable autonomie financière et politique, condition nécessaire pour que les autorités locales prennent des décisions adaptées aux réalités du terrain et rendent des comptes aux citoyens. Sans ressources propres et marges de manoeuvre politique, les conseils restent dépendants et peu réactifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les autres priorités figurent la mise en place de services de communication internes aux conseils et le développement de services numériques. Des canaux de communication clairs amélioreraient la coordination entre élus et agents favoriseraient la transparence, et faciliteraient l'accès des habitants aux informations et aux démarches. La transition numérique peut accélérer la modernisation des services publics locaux et renforcer la proximité avec les citoyens.

Les conseillers ont aussi plaidé pour l'adoption d'une loi protégeant les lanceurs d'alerte afin d'encourager la dénonciation de pratiques abusives sans crainte de représailles. Une telle loi renforcerait l'éthique, la responsabilité et la confiance dans les institutions locales. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a souligné que la réforme ne peut être menée en solitaire par l'État : elle doit s'appuyer sur la contribution active des conseillers et des responsables municipaux.

Des consultations préalables ont déjà eu lieu et un sondage a montré que 42 % de la population est insatisfaite des autorités locales, signe clair qu'il faut aller au-delà d'ajustements superficiels. Cette insatisfaction plaide pour une refonte des modalités de gouvernance locale, plutôt que pour des mesures cosmétiques.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, a insisté sur la nécessité d'une réforme profonde, évoquant la réticence du gouvernement précédent à modifier la loi sur les collectivités locales, et soulignant le rôle essentiel des conseillers municipaux comme lien entre les citoyens et le gouvernement. Le junior minister aux Collectivités locales, Fawzi Allymun, a, lui, décrit l'atelier comme une plateforme d'échange, de réflexion et de renforcement des capacités, plaidant pour des collectivités locales plus efficaces et inclusives.

Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un comité ministériel, présidé par le ministre Woochit, qui a invité le public et les organisations non gouvernementales à soumettre des propositions et a reçu plus de 50 réponses.