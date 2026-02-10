Ile Maurice: Trois jeunes prostituées russes arrêtées à Flic-en-Flac

Une opération coup de poing dans la soirée du 9 février dans la région de Flic-en-Flac a permis à la police de mettre au jour un présumé réseau de racolage visant des touristes et des clients potentiels sur la voie publique. Trois Russes ont été arrêtées pour racolage et ont comparu en cour de Bambous où elles ont été libérées contre une caution de Rs 3 000 chacune.

Une équipe d'intervention, sous la supervision d'un officier supérieur, a été déployée à partir de 19 h 45 dans plusieurs zones sensibles de la région. Au cours de cette opération, un policier en mission s'est rendu dans une résidence située le long de la route côtière où deux femmes l'auraient abordé pour lui proposer des relations sexuelles contre paiement, fixant le montant à Rs 15 000. Une fois l'identité policière révélée, les suspectes ont été informées de l'infraction de sollicitation à des fins immorales dans un lieu public.

Elles auraient déclaré ne pas savoir que cette pratique était illégale à Maurice. Une perquisition a ensuite été effectuée dans leur appartement grâce à un mandat de perquisition. Lors de la fouille, les policiers ont saisi plusieurs éléments compromettants, notamment : 126 préservatifs, des lubrifiants et huiles de massage, une somme de 3 150 euros en espèces, un billet en dollar et Rs 11 200.

Plus tard dans la soirée, vers 21 h 15, une autre intervention a eu lieu dans une villa de la même région. Une troisième femme aurait sollicité le même policier pour des relations sexuelles contre paiement, toujours au tarif de Rs 15 000. Une perquisition dans ses locaux a permis de saisir : 118 préservatifs et une somme de Rs 26 000.

Les trois suspectes ont été placées en détention au poste de police de Flic-en-Flac en attendant la suite de l'enquête. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions visant à renforcer la lutte contre les activités illégales portant atteinte à l'ordre public et à l'image touristique du pays.