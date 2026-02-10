Cote d'Ivoire: Textile de maison, de meuble et des articles ménagers... - Un salon international pour structurer le marché

Le salon dénommé Décor Expo a été lancé le mardi 10 février 2026, à Abidjan, à l'occasion d'une conférence de presse. La cérémonie a réuni des médias, des organisateurs, des partenaires internationaux, des institutions académiques ainsi que des acteurs du secteur du bâtiment et du design.

Prévu du 16 au 18 avril 2026, ce salon international se positionne comme une plateforme stratégique dédiée à la décoration, au mobilier et à l'art de vivre en Afrique de l'Ouest. Trois jours durant lesquels des acteurs locaux et internationaux écriront, ensemble, une nouvelle page du design, de la décoration et de l'art de vivre en Afrique de l'Ouest.

À l'initiative d'Atl Expo, Décor Expo s'inscrit dans un contexte de forte croissance économique et d'urbanisation accélérée en Côte d'Ivoire. Abidjan, véritable hub régional, concentre aujourd'hui de nombreux projets immobiliers d'envergure (logements, hôtels, bureaux et espaces commerciaux) générant une demande croissante en aménagement intérieur, en décoration et en mobilier.

« Nous ne lançons pas simplement un salon, nous posons les bases d'une rencontre internationale majeure », a souligné Ibrahim Demir, directeur général de Côte d'Ivoire Atl Expo, rappelant la vocation de Décor Expo à connecter fabricants, fournisseurs, importateurs, distributeurs et acheteurs professionnels autour d'opportunités d'affaires concrètes. Atl Expo s'est engagé à garantir des rencontres B2B ciblées, une promotion internationale du salon et des résultats mesurables pour les exposants.

Présent à la conférence, Muhammet Ali Aras, directeur général Afrique d'Atl Expo, a confirmé la dimension régionale du projet. Le président du Conseil des architectes d'intérieur, Noël Dibo, a, pour sa part, salué une initiative qui valorise la créativité et l'innovation.

Selon lui, Décor Expo se veut un véritable laboratoire d'idées, favorisant la collaboration entre designers, fabricants et décorateurs. « Parler de décoration, c'est parler d'identité, de fonctionnalité et de bien-être. L'architecte d'intérieur est un acteur central de cette transformation », a-t-il déclaré, appelant à faire de ce salon un levier d'excellence pour le secteur.

Partenaire académique du salon, l'Université de Bondoukou, à travers le représentant de son président, Dally Ismaël, a réaffirmé son engagement en faveur du rapprochement entre la formation et le monde professionnel. Spécialisée dans l'architecture, l'urbanisme et le design, l'université mettra à disposition de Décor Expo ses étudiants et enseignants.

Le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Sangaré Sidiki, a insisté sur l'impact économique du salon. Selon lui, Décor Expo contribuera à structurer le marché, à promouvoir le savoir-faire local et à positionner Abidjan comme un pôle régional du design et de la décoration. Il a invité l'ensemble des professionnels à s'approprier cet événement et à en faire un succès collectif.

Ce salon international réunira à Abidjan de nombreux exposants venus d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que de nombreuses entreprises ivoiriennes.