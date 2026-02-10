Cote d'Ivoire: Koumassi - Alexandre Adou réaffirme son engagement en faveur des populations de sa commune

10 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Le président du Mouvement Koumassi solidarité (Mks), Alexandre Adou, a réaffirmé, le 8 février 2026, son engagement en faveur des populations de sa commune. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux du Nouvel An.

« Notre mission est de faire du bien à la population et de nous mettre à son service dans les moments de difficulté », a déclaré Alexandre Adou, dressant le bilan des trois années d'existence de son mouvement. Il a notamment évoqué la remise de 1 200 kits scolaires aux enfants de la commune, la prise en charge scolaire de plusieurs élèves, ainsi que la distribution de 600 complets de pagne à 600 femmes, l'année précédente.

« Les actions sociales ne se programment pas toujours à l'avance ; elles répondent souvent à des situations urgentes qui se présentent. Nous demandons seulement à Dieu de nous accorder la santé et les moyens nécessaires pour continuer à aider nos populations », a souhaité le président du Mks, revenant sur les motivations ayant présidé à la création de son mouvement.

« Nous avons vu plusieurs personnes en difficulté. Même sans grands moyens, nous avons décidé de nous organiser afin de rechercher des solutions en vue d'un soutien concret », a rappelé Alexandre Adou.

