Cote d'Ivoire: Bouaké/Dédicace - Jules Koffi Yeboua immortalisé

La cérémonie de dédicace de l'oeuvre s'est tenue à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Uao-B).

Jules Koffi Yeboua, animateur de la célèbre émission « Connais-tu mon beau pays ? » de Radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui à la retraite, a été immortalisé à travers un ouvrage écrit par Désiré Kouakou M'Brah, professeur titulaire d'histoire à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Uao-B).

Pour présenter l'oeuvre, une cérémonie de dédicace a été organisée le 7 février 2026, à l'amphithéâtre Médecine de l'Uao-B, en présence du dédicataire, le doyen Jules Koffi Yeboua, qui porte admirablement ses 82 ans. Il avait à ses côtés sa fille, Yolande Yeboua.

Le parrain de la cérémonie, Mahamadou Sylla, directeur des affaires financières et des moyens généraux de l'Université de Man, a répondu à l'invitation de l'auteur, aux côtés de nombreuses personnalités du monde universitaire.

Intitulé « L'icône de "Connais-tu mon beau pays ?" Biographie de Jules Koffi Yeboua », l'ouvrage retrace le parcours exceptionnel d'une figure emblématique du paysage médiatique ivoirien, dont l'oeuvre a largement contribué à la valorisation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire.

Il est structuré en trois grandes parties : la première porte sur la naissance et l'évolution de l'homme de médias ; la deuxième explore sa vie professionnelle marquée notamment par son passage à l'Agence des travaux publics et à Radio Côte d'Ivoire ; la troisième propose une étude comparative dans laquelle l'auteur formule des analyses critiques avec son regard d'historien.

Selon Désiré Kouakou M'Brah, cet ouvrage n'est pas une oeuvre commandée. « C'est un appel du devoir de l'historien que nous sommes », a-t-il expliqué. Poursuivant, il a indiqué que le choix porté sur Jules Koffi Yeboua relevait de la providence. « Il y a beaucoup d'icônes, mais c'est ce grand homme des médias, parmi tant d'autres, que Dieu a voulu que je rencontre. Son humilité m'a profondément marqué », a-t-il témoigné.

Profitant de cette tribune, l'auteur de cette biographie a lancé un appel aux générations actuelles et futures, les exhortant à laisser des traces à travers des écrits consignés dans des oeuvres littéraires. « Il est temps pour nous, historiens, pour nous jeunes, de pouvoir marquer notre passage », a-t-il martelé.

Le parrain, Mahamadou Sylla, a salué le travail du professeur Désiré Kouakou M'Brah. « Par ce travail rigoureux, vous prouvez que l'universitaire n'est pas seulement celui qui transmet le savoir, mais aussi celui qui s'immerge dans l'histoire de son peuple pour en extraire la substance et la partager », a-t-il souligné.

C'est avec beaucoup d'émotion que Jules Koffi Yeboua a exprimé toute sa reconnaissance à l'auteur, qu'il considère comme l'un de ses fils. « Je ne m'attendais pas à une cérémonie aussi solennelle et grandiose », s'est-il réjoui, avant d'ajouter : « Je ne savais pas que mon fils allait écrire un livre sur moi de mon vivant. Je suis désormais dans le cercle des immortels ».

Rappelons que le professeur Désiré Kouakou M'Brah est auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Histoire des Sénoufo Niarafolo » (Éditions L'Harmattan), « La Sodesucre, une institution économique au service de la région » (Éditions Universitaires européennes) et « Problématique des marges ou actualité du décentrement dans la production des savoirs scientifiques », tome 3 (Éditions L'Harmattan).