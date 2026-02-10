Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité - Vagondo Diomandé fixe le cap pour 2026

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a dévoilé les grandes priorités de son département ministériel pour l'année 2026, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux, tenue le lundi 9 février 2026, à Abidjan, en présence des préfets, directeurs généraux, inspecteurs et cadres du ministère.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre a exprimé sa « profonde gratitude » au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée, ainsi qu'au Premier ministre pour son accompagnement constant. Il a également salué la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, par ailleurs président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci).

Dressant le bilan de l'année écoulée, le ministre de l'Intérieur a qualifié 2025 d'année « complexe et exigeante », tout en mettant en avant les « réussites majeures » enregistrées, notamment dans la sécurisation des élections présidentielle et législatives, ainsi que des fêtes de fin d'année. Il a salué le professionnalisme des forces et services placés sous sa tutelle, estimant que leur engagement a contribué à maintenir un climat globalement apaisé sur l'ensemble du territoire national.

Pour 2026, le général Vagondo Diomandé a annoncé plusieurs chantiers structurants. En tête des priorités figurent la réhabilitation et l'équipement des services de l'Administration du territoire et de la Police nationale, avec pour objectif de renforcer la sécurité intérieure et de faire face aux menaces émergentes. L'amélioration de la qualité des services publics, la gestion des questions humanitaires et sociales, ainsi que le développement local constituent également des axes majeurs de l'action gouvernementale.

Appelant ses collaborateurs à la rigueur et à la détermination, le ministre s'est dit confiant quant à la capacité de ses équipes à relever les défis à venir, avant de souhaiter une « bonne et heureuse année 2026 » à l'ensemble du personnel.

Les responsables des principales directions ont, à leur tour, présenté leurs réalisations et perspectives. La Direction générale du Patrimoine a annoncé la construction ou la réhabilitation de 21 bâtiments administratifs, avec 63 nouveaux chantiers lancés, ainsi que la distribution de 198 véhicules de commandement aux autorités préfectorales, permettant notamment aux sous-préfets nouvellement nommés de disposer de moyens logistiques neufs.

L'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) a fait état d'avancées significatives, avec un délai de délivrance de la Carte nationale d'identité (Cni) désormais inférieur à deux semaines, plus de 9,3 millions de Numéros nationaux d'identification (Nni) attribués, et l'installation du logiciel Cityweb dans les 692 centres d'état civil du pays.

La Direction générale de la Décentralisation a présenté le Sygidan, un nouveau système informatique destiné à améliorer la gestion des ressources des collectivités territoriales. Des études ont également été lancées en vue de la création d'un institut de formation des personnels territoriaux et d'une banque dédiée au financement des collectivités locales.

La Police nationale, l'Office de la protection civile et la Commission de lutte contre la prolifération des armes légères ont salué les performances enregistrées en 2025, qu'ils attribuent au renforcement des capacités opérationnelles.

La police de proximité demeure une priorité, tout comme la construction de postes de police frontaliers modernes, jugée essentielle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Des besoins supplémentaires en recrutements, en formations spécialisées et en maillage territorial ont toutefois été exprimés.

La cérémonie a été ponctuée de gestes symboliques. Les directeurs généraux ont offert au ministre un tabouret traditionnel, symbole de dignité, de stabilité et de pérennité du pouvoir, tandis que le cabinet du ministre lui a remis une sculpture monumentale en bois et en bronze, inspirée de l'art Bakota, illustrant son leadership.

Prenant la parole au nom des maires de Côte d'Ivoire, le ministre Amadou Koné a annoncé la finalisation prochaine du statut des maires, appelant à une accélération du processus de décentralisation, conformément à la vision du Chef de l'État.