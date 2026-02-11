Togo: « Le Nouveau Départ », des orientations et propositions pour un 'nouveau départ' !

Le Mouvement politique « Le Nouveau Départ » désormais bien connu sur la scène sociopolitique nationale et dont le 4ème adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1, Koami Nyassa Sowou, en est le président, ne compte pas rester en marge du processus de décentralisation en cours au Togo. Au cours de sa rentrée politique samedi dernier, ce mouvement, partenaire d'un autre mouvement également bien connu de la scène nationale, le Mouvement Tovia, il est allé avec de différentes propositions en vue d'un développement local harmonieux et bien soutenu au Togo.

Des mots du président Sowou, cette « rencontre de ce jour vient à point nommé, car elle nous offre l'opportunité de réaffirmer et d'approfondir nos orientations stratégiques ». Pour sa part, Le Nouveau Départ, a-t-il indiqué, « entend résolument : renforcer son ancrage local et la proximité citoyenne, en faisant de chaque militant un relais actif et crédible des préoccupations des populations ».

De même, Sowou attend de ses compères d'oeuvrer à « promouvoir une culture politique fondée sur la formation, l'éthique et la responsabilité, convaincus qu'un citoyen informé est un acteur majeur du changement ; soutenir une décentralisation effective, équitable et opérationnelle, dotant les collectivités territoriales de moyens réels pour impulser le développement local ; défendre une opposition constructive et républicaine, capable d'accompagner les initiatives bénéfiques à la nation tout en dénonçant, avec respect, fermeté et objectivité, les insuffisances et les dérives ». On y voit clairement à travers ces orientations du Mouvement Le Nouveau Départ, une volonté manifeste de « bâtir une alternative crédible, fondée sur le travail, la cohérence et la constance ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce sont là en tout cas d'après le leader de ce mouvement, des orientations qui tirent leur essence dans l'adresse de fin d'année 2025 du président du Conseil, Faure Gnassingbé ; une adresse dans laquelle, il invitait « l'ensemble des acteurs politiques : faire la politique autrement, « critiquer sans insulter ». Et l'élu local se justifie par le fait qu'il vient en parfaite adéquation avec la conviction profonde portée par Le Nouveau Départ depuis sa création. Il s'agit en fait de « Faire la politique autrement, c'est rompre avec des pratiques qui ont longtemps fragilisé la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est refuser les discours creux, les promesses irréalisables et les postures de confrontation systématique.

C'est surtout choisir la voie de la responsabilité, du respect mutuel et du débat d'idées. Notre regard critique sur le paysage politique national est une critique de fond, constructive et orientée vers l'amélioration des méthodes et des pratiques de gouvernance. Nous rejetons fermement la politique de l'invective, de la stigmatisation et de la division. Nous croyons, au contraire, en une politique de propositions, de dialogue républicain et de responsabilité partagée ».

Pour les tenants de ce mouvement, « Le Nouveau Départ n'est ni un slogan, ni une aventure individuelle. Il est un projet collectif, une promesse faite à notre pays, une responsabilité que nous assumons avec humilité, rigueur et détermination ».

Les membres et autres camarades de lutte son donc conviés à cette nouvelle étape de leur engagement à rester « unis, disciplinés et résolument tournés vers l'avenir » et à « continuer à faire vivre nos valeurs sur le terrain, dans nos paroles comme dans nos actes ».