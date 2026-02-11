Cote d'Ivoire: Fondation Awi - L'Ong fait le bilan de 10 ans d'actions en faveur des femmes et des communautés

La Fondation Awi (African women initiatives) a officiellement ouvert, le 5 février 2026, à son siège sis à Abidjan-Cocody, la série d'activités commémoratives marquant ses dix années d'existence. C'est l'heure du bilan de dix ans de présence active sur le terrain, marqués par des initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes, du développement local et de la protection de l'enfance.

À cette occasion, la présidente du Conseil d'administration, Mariam Fadiga Fofana, a partagé un message empreint de sincérité, évoquant les périodes de doute qui ont jalonné le parcours de l'organisation. Elle a souligné que la fondation repose avant tout sur une dynamique collective, où chaque membre compte. Exprimant sa reconnaissance aux partenaires et collaborateurs, elle a également insisté sur l'importance de la santé, qu'elle a présentée comme le socle de toute ambition durable.

Le directeur exécutif de la fondation, Ange Bouikalo, a, pour sa part, rappelé le chemin parcouru par l'organisation, entre obstacles surmontés et élans de solidarité. Il a mis en lumière l'Adn de la structure, fondé sur « l'esprit de famille, la confiance et l'entraide », tout en exhortant les partenaires et acteurs du développement local à croire en leur potentiel et à exploiter les opportunités qui s'offrent à eux.

Depuis sa création, la Fondation Awi a mené des actions dans plusieurs localités du pays, notamment à Abidjan, Touba, Odienné, Bouna et Azaguié. Plus de 900 femmes entrepreneures ont été formées, 15 ont bénéficié d'un appui financier, 60 ont été accompagnées dans la mise en marché de leurs produits, tandis que plus de 350 femmes sont aujourd'hui structurées en groupements agricoles.

En 2025, près de 20 millions de Fcfa ont été investis dans le renforcement des capacités des femmes. Des meet-ups ont été organisés et le bilan de Cewa Mag, le magazine de la fondation, a été présenté par M. Bouikalo et le rédacteur en chef du magazine, Hervé Koutouan.

Dans le volet social, le programme « Ma cantine » a permis d'apporter un soutien alimentaire à 8 050 enfants à travers 15 cantines scolaires, dont 1 200 enfants bénéficiaires en 2025. Les initiatives solidaires incluent également neuf arbres de Noël, la distribution de plus de 1 000 cadeaux, de kits scolaires et de kits d'hygiène menstruelle en faveur des jeunes filles.

La cérémonie s'est achevée par la coupure symbolique du gâteau pour immortaliser l'instant.