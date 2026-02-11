Cote d'Ivoire: Reprise des élections législatives à Toumodi (Commune), Dualla et Massala circonscriptions - La Cei fixe le scrutin au 21 février 2026

10 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Commission électorale indépendante (Cei) a annoncé le 10 février 2026, la reprise le 21 février 2026, des élections législatives dans deux circonscriptions électorales dans lesquelles les résultats ont été annulés par le Conseil constitutionnel lors de l'examen du contentieux électoral. Les circonscriptions concernées sont la circonscription électorale n°021 de Toumodi (Commune) ainsi que la circonscription électorale n°204 de Dualla et Massala (Communes et sous-préfectures).

Dans le communiqué produit à cet effet, l'on peut lire que c'est sur proposition de la Cei, que le Conseil des ministres en a décidé ainsi à travers le décret n°2026-36 du 04 février 2026.

La Cei précise par ailleurs que la campagne électorale s'ouvrira le lundi 16 février 2026 à zéro heure et prendra fin le jeudi 19 février 2026 à minuit, conformément au décret n°2026-37 du 04 février 2026, fixant la durée de la campagne électorale.

L'institution électorale assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement et la réussite de ces scrutins. Elle en appelle, à cet effet, au civisme, à la responsabilité et à la mobilisation des populations des circonscriptions concernées. La Cei réaffirme ainsi son engagement à organiser des élections transparentes, crédibles et conformes aux lois de la République.

