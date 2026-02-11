Cote d'Ivoire: Littérature - Aïssata Diallo Tissou Touré présente « Vivre de Bon'heur » à Abidjan

La dédicace du roman « Vivre de Bon'heur » de l'écrivaine guinéenne Aïssata Diallo dite Tissou Touré, s'est tenue le 7 février 2026, à Abidjan-Cocody. Lauréate du Prix Ken Bugul du livre 2025, remporté lors du Salon du livre féminin de Dakar, l'auteure a communié avec les amoureux du livre autour de cette oeuvre éditée par L'Harmattan Sénégal.

Composé de 325 pages réparties en 17 chapitres, le roman a été introduit par une lecture liminaire d'extraits tirés des pages 22, 83 et 252. À cette occasion, Tissou Touré, également restauratrice, consultante et entrepreneure, est revenue sur les ressorts intimes et humains ayant nourri son écriture.

« Vivre de Bon'heur » plonge le lecteur dans l'univers de Moonie, une jeune fille issue d'une famille aisée et en apparence idéale. Son père, Maf, est un homme d'affaires prospère et respecté. Elle fréquente le lycée le plus prestigieux de sa ville. Cet équilibre est cependant ébranlé par des événements d'une rare intensité, révélant les revers de la nature humaine et faisant voler en éclats les certitudes familiales. Confronté à une nouvelle condition, Maf (Mon ami fidèle), découvre, à l'instar de sa fille, une réalité à laquelle sa générosité peine à s'adapter.

Entre fragments de vie, tourments et trahisons, l'ouvrage se distingue par une approche originale mêlant récit romanesque et coaching personnalisé, proposé au lecteur à la fin de chaque chapitre.

Fidèle à sa philosophie de vie, l'auteure affirme : « Ce livre est comme une auto-cure qui invite à une sérieuse introspection. »

Deuxième publication de Tissou Touré, après « Tous les secrets de nos coeurs - Au-delà des apparences », paru en 2019, « Vivre de Bon'heur » ouvre un nouvel univers littéraire. Un prochain roman, consacré à l'histoire de son père, figure déjà parmi ses projets d'écriture.