Sénégal: Étudiant tué à l'UCAD - Le ministre de l'Intérieur annonce que des enquêtes sont en cours

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, mardi, que des enquêtes ont déjà été ouvertes sur les affrontements entre policiers et étudiants ayant conduit à la mort d'un étudiant, lundi soir, à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD),

"Des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances qui ont conduit à cet incident tragique", la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de licence de médecine, a déclaré Mouhamadou Bamba Cissé.

Il s'exprimait lors d'un point de presse, au lendemain de ce drame, en compagnie de ses homologues en charge de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, de la Justice, Yassine Fall, et des Formes armées, le général Birame Diop.

Ces investigations visant à établir les responsabilités, seront menées aussi bien du côté des forces de l'ordre que des étudiants, a également dit le ministre de l'Intérieur.

Selon lui, toute personne impliquée dans des actes de violence sera sanctionnée, sans complaisance, "sans trembler".

Lundi, de violentes échauffourées ont opposé les Forces de défense et de sécurité aux étudiants de l'UCAD, qui dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Les affrontements, qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar, ont occasionné des perturbations de la circulation routière.

Plusieurs blessés ont été signalées, ainsi que des arrestations, sans compter la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba.