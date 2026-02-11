Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars - Trois questions à un expert congolais de la cybersécurité

interview

Franco-Congolais, le Dr Chrysostome Nkoumbi-Samba a été l'ancien responsable informatique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, à Paris. Il est secrétaire général de la fédération africaine de cybersécurité, président du Comté scientifique du Forum Brazza cybersécurité, président du réseau Afrik@Cybersecurite, plateforme des experts en management de la sécurité des données numériques au service des dirigeants. Interview.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : À quelques jours de l'élection présidentielle en République du Congo, quelles sont vos attentes de la part des candidats à ce scrutin ?

Chrysostome Nkoumbi-Samba (C.N-S.) : La bonne gouvernance régit l'ensemble des méthodes, processus, outils et comportements qui protègent les systèmes informatiques, les réseaux et les données. En tant que professionnel de la cybersécurité et observateur des mutations politiques mondiales, la question politique centrale n'est plus seulement "Qui gouverne ?" Mais plutôt, il faudrait désormais s'interroger sur qui peut gouverner par la preuve ? Il s'agit de passer de la politique du récit à la politique par la preuve.

L.D.B : En clair, que voulez-vous dire ?

C.N-S. : Cela signifie qu'en 2026, la gouvernance change de nature. La légitimité ne se décrète plus : elle se démontre. On constate que, partout dans le monde, une nouvelle grammaire politique s'impose: bilans chiffrés, trajectoires mesurables, indicateurs publics, capacités d'exécution. Le pouvoir n'est plus seulement celui qui promet, mais celui qui rend compte. C'est la bascule silencieuse d'une démocratie déclarative vers une démocratie vérifiable.

L.D.B. : Que préconisez-vous ?

C.N-S. : Dans ce contexte, la souveraineté ne peut plus être un slogan. Elle devient une chaîne de valeur : budget maîtrisé, données fiables, systèmes numériques sécurisés, services publics pilotables, impacts observables sur les peuples et la planète. Sans données, il n'y a pas de pilotage. Sans pilotage, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de légitimité durable.

L'autosuffisance alimentaire, la jeunesse, l'emploi, la transition écologique ne suffisent plus à n'être que des thèmes de campagne : ils doivent être représentés en tests de preuve. Ils exigent de mettre en place des mécanismes clairs, des indicateurs publics, et un accompagnement concret des acteurs de terrain, en particulier pour les agriculteurs. Sans cela, le récit politique devient fragile, car déconnecté de la réalité mesurable.

À notre niveau, nous rappelons que le numérique de confiance n'est donc pas un secteur parmi tant d'autres. Il est la colonne vertébrale de l'État stratège : celui qui anticipe, mesure, corrige et transmet. Un État capable dorénavant de gouverner au présent comme un système vivant, au service des peuples, et sans compromettre la planète.

Nous prévoyons d'organiser, à partir du 27 février, une série de réunions en visioconférence qui associeront institutions, experts, société civile en vue de recueillir les contributions concrètes à proposer en faveur du numérique adapté à notre pays en conformité les évolutions à jour.