Congo-Kinshasa: La BRALIMA prime 4 jeunes entrepreneurs issus d'Orange Corners RDC

10 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Brasserie, Limonaderies et Malteries (BRALIMA) a primé, fin janvier dernier, quatre jeunes entrepreneurs issus d'Orange Corners RDC.

Le Prix Fondation BRALIMA pour le développement durable constitue une nouvelle initiative destinée à soutenir des solutions entrepreneuriales innovantes et respectueuses de l'environnement.

Parmi les lauréats figure Nadège Furaha, fondatrice de Mayenz Environnement, qui indique avoir bénéficié d'un financement de 3 000 dollars. Elle oeuvre dans le recyclage des déchets dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba.

Ce prix s'inscrit dans la continuité du partenariat noué depuis 2020 entre la BRALIMA et le programme Orange Corners RDC, qui accompagne les jeunes entrepreneurs congolais dans la création et la structuration de leurs projets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers sa stratégie « Brasser un monde meilleur », articulée autour de la consommation responsable, du social et de l'environnement, la BRALIMA affirme son rôle d'acteur de la transition écologique en RDC. Cette démarche se traduit par des actions concrètes, notamment l'arrêt, en 2024, de la production de boissons en bouteilles plastiques, ainsi que son implication dans des programmes de recyclage et d'économie circulaire.

Pour cette première édition du prix, quatre jeunes entrepreneurs d'Orange Corners RDC ont été récompensés pour l'impact environnemental et le potentiel de développement de leurs projets.

Avec ce prix, la BRALIMA entend encourager l'émergence d'initiatives locales capables d'apporter des réponses concrètes aux défis environnementaux et de contribuer à un Congo plus propre, plus durable et plus résilient.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.