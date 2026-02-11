Congo-Kinshasa: La BRALIMA prime 4 jeunes entrepreneurs issus d'Orange Corners RDC

La Brasserie, Limonaderies et Malteries (BRALIMA) a primé, fin janvier dernier, quatre jeunes entrepreneurs issus d'Orange Corners RDC.

Le Prix Fondation BRALIMA pour le développement durable constitue une nouvelle initiative destinée à soutenir des solutions entrepreneuriales innovantes et respectueuses de l'environnement.

Parmi les lauréats figure Nadège Furaha, fondatrice de Mayenz Environnement, qui indique avoir bénéficié d'un financement de 3 000 dollars. Elle oeuvre dans le recyclage des déchets dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba.

Ce prix s'inscrit dans la continuité du partenariat noué depuis 2020 entre la BRALIMA et le programme Orange Corners RDC, qui accompagne les jeunes entrepreneurs congolais dans la création et la structuration de leurs projets.

A travers sa stratégie « Brasser un monde meilleur », articulée autour de la consommation responsable, du social et de l'environnement, la BRALIMA affirme son rôle d'acteur de la transition écologique en RDC. Cette démarche se traduit par des actions concrètes, notamment l'arrêt, en 2024, de la production de boissons en bouteilles plastiques, ainsi que son implication dans des programmes de recyclage et d'économie circulaire.

Pour cette première édition du prix, quatre jeunes entrepreneurs d'Orange Corners RDC ont été récompensés pour l'impact environnemental et le potentiel de développement de leurs projets.

Avec ce prix, la BRALIMA entend encourager l'émergence d'initiatives locales capables d'apporter des réponses concrètes aux défis environnementaux et de contribuer à un Congo plus propre, plus durable et plus résilient.