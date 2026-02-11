Sénégal: Le gouvernement décidé à associer les territoires dans la construction du pays (Ministre)

Diamniadio — Le gouvernement, dans une démarche inclusive, est décidé à associer les collectivités territoriales à la construction du pays, de même que les jeunes et toutes les autres compétences, a assuré, mardi, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

"(...) Nous envoyons un message clair : aucun talent ne sera laissé de côté, aucun territoire ne sera oublié, et aucun jeune ne sera exclu de l'avenir que nous construisons", a-t-il indiqué lors d'une cérémonie officielle de signature de conventions de rétrocession de centres de formation professionnelle et technique.

Il s'agit du Centre polyvalent des jeunes de Kapoundoune de Bona, du Centre de formation professionnelle de Samine, du Centre de formation technique, professionnelle et de promotion agricole de Finthiock et du Centre de formation professionnelle de Souda. Ces localités sont situées dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou (sud).

Selon M. Sarré, à travers ces réalisations, ces quatre collectivités territoriales ont démontré qu'il est "possible d'anticiper les politiques publiques, de répondre concrètement aux besoins des territoires et de placer la jeunesse au coeur de l'action".

"En choisissant aujourd'hui la rétrocession à l'Etat, vous posez un acte hautement responsable et profondément patriotique, garantissant la pérennité, la normalisation et la montée en puissance de ces outils au service de la Nation", a dit le ministre.

Il a, en ce sens, donné à ses services des instructions pour que des "mesures concrètes et immédiates" soient prises dès la signature de ces conventions. "Ces centres doivent devenir, sans délai, de véritables pôles de formation performants, capables de former non seulement des diplômés, mais surtout des initiateurs, des entrepreneurs, des acteurs du développement local", a-t-il dit.

"Aujourd'hui, nous célébrons des initiatives exemplaires. Les centres que nous intégrons officiellement dans le patrimoine de l'Etat ne sont pas nés d'un décret, mais d'un engagement citoyen, d'un leadership local éclairé et d'un patriotisme de proximité", a-t-il déclaré.

Selon Moustapha Ndieck Sarré, l'acte qu'il a posé avec les maires de ces communes concernées "dépasse largement le cadre administratif ou juridique". "Il traduit une volonté collective, une foi partagée en la jeunesse et une conviction forte que le développement durable commence par l'investissement dans le capital humain", a-t-il souligné.