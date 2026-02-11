Ile Maurice: Eric Bensoussan accorde le son et la création

Eric Bensoussan a débarqué à Maurice pour une prometteuse masterclass (voir plus bas). Il a presque fait le tour du monde (voir encadré). C'est grâce au bassiste Linley Marthe, dont il fait la connaissance par un heureux hasard. Un remplacement au pied levé. Les deux compères s'entendent à merveille. Instantanément, Eric sort une feuille, trouve des titres pour un album et il n'y a plus qu'à concrétiser. Il est probablement le seul en Europe à avoir enregistré pendant neuf ans les bases de la réalisation d'albums et le métier de producteur à l'université Lumière Lyon 2.

Ce grand directeur artistique multifonctionnel profite de son passage pour rencontrer quelques artistes locaux et même les enfants de l'Atelier Mo'Zar. En une prise, un album - d'un trio de jazz avec Linley Marthe et Eric Triton à la guitare - naît et porte le titre The human touch. Il décrochera deux Grammy Awards, notamment pour la réalisation des BBC live avec Pink Floyd, Led Zeppelin, David Bowie, Dire Straits... Il multiplie les rencontres avec les grands professionnels du métier.

Sa palette n'a pas de limite. Il capte le bruit d'une cafetière et à partir de là, cela donne un album intitulé Toc. Toutes les musiques l'intéressent, telle la musique contemporaine (Berg, Schoenberg...). Sa méthode, c'est d'écouter le silence dans ces musiques. Il étudie l'harmonie, le contrepoint, la fugue. Il sera arrangeur/guitariste et directeur artistique pour, entre autres, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Gérard Manset.

En d'autres circonstances, Eric Bensoussan sera l'arrangeur, le réalisateur pour le cinéma. Le directeur artistique de toutes les étapes en quête surtout de l'unicité de l'artiste. De choses nouvelles qui vont mettre l'artiste en danger en abordant des terres inconnues. En tant que réalisateur d'albums, c'est cette flamme qu'est l'unicité qui permet de faire carrière.

Devant une cinquantaine de pistes, lui seul entendra l'infime qu'il fera bouger et fera la différence. Le blue note de Miles Davis. La respiration et le silence que les autres n'entendent pas. En même temps que cette quête, il trouvera la bonne tonalité. C'est alors qu'il est satisfait, comme en Guadeloupe avec Zouk Machine ou avec d'autres comme Jacques Higelin, Louis Chedid, Khaled, Nina Hagen. Parce que l'on atteint l'universalité qu'est l'amour.

Autodidacte

Eric Bensoussan, sans prétention aucune, se remémore encore ce qu'il a joué à l'âge de cinq ans. Il apprend tout seul, quitte le milieu familial, joue dans des bars pour gagner sa vie, mais étudie en même temps les sciences politiques, les lettres, la philosophie, l'histoire. Il remportera même des prix.

À son actif, il fait la première partie de Barbara, de William Sheller. Il passe par le Conservatoire de jazz à Paris, perfectionne le chant, donne des concerts et, avant tout, il brille par des trouvailles. Au nouveau directeur de l'Olympia après le décès de Bruno Coquatrix, il fait écouter une comédie musicale. À la fin, ce dernier lui confie les clés de l'Olympia pour qu'il vienne affiner. À l'ancienne.

Il a d'ailleurs travaillé à l'Institut de recherche et coordination acoustique/ musique spécialisé dans la recherche et l'exploration des sons et de la musique. Les nouvelles technologies ne lui font pas peur. L'IA ne peut pas écouter le silence et ne propose qu'un schéma. Toutes les variations qui restituent le vivant l'intéressent. Ils sont très peu en France à se consacrer au métier de réalisateur ; lui a participé à la naissance de quelques centaines de CD.

Bensoussan poursuit sa quête avec un Axel Bauer qui prépare un nouvel album, Maurane hélas décédée, Daran très prometteur. Pendant huit ans, il travaille sur 480 concerts avec le groupe Les Pipely en lequel il croit beaucoup. Il n'est pas insensible aux textes de MC Solar, Grand Corps Malade ou Stromae.

La «masterclass»

Ce mardi à 15 h 30, Eric Bensoussan animera une masterclass au conservatoire national François Mitterrand à Quatre-Bornes. Une séance de trois heures sur le thème «L'unicité de l'artiste au coeur de la création». Il nous livre les quatre parties de cette présentation globale pilote :

Première partie : Méthode de la démarche, mise en place de l'unicité de l'artiste, la direction artistique ;

Deuxième partie : Réalisation méthodique, choix des titres, le compositeur, l'auteur, le studio d'enregistrement, le mastering ;

Troisième partie : Le financement. Comment on finance un album en France ; comparaison avec Maurice ;

Quatrième partie : Développement, management de l'artiste, la promotion.

De A à Z donc. En collaboration avec Marie Christinne Clarisse, nouvelle directrice du conservatoire, Eric Bensoussan espère revenir pour constater les répercussions de cette masterclass. Une expérience enrichissante.

Carte de visite

Musicien multi-instrumentiste, arrangeur, réalisateur, ingénieur du son pendant 30 ans dans tous les secteurs de la musique.

Formation. Conservatoire international de musique de Paris, études d'harmonie et de contrepoint. Management et développement de carrières artistiques, expertises techniques, «sound engineer».

·Expériences scéniques : Olympia, Zénith de Paris, Beaubourg.

Nombreux projets artistiques et collaborations.

Réalisations et directions artistiques ; collaboration avec Bob Socquet pour Alain Souchon, Laurent Voulzy, David Bowie, George Harrison, Phil Collins, Pink Floyd. Led Zeppelin, Linley Marthe... plus de 200 références discographiques.

Multiples compositions pour TV, cinéma, pub, théâtre.

Formation et enseignement : Université Lumière Lyon 2 ; carrière d'artiste ; ouvrage de référence sur le métier de réalisateur, cours de 50 séances sur «Culture générale artistique des origines au 21e siècle ; «masterclass» «Musique et cinéma».

·Producteur, studio et distribution, collaborations, entre autres, avec Le Casino de Paris, TF1...

Ceci n'est qu'un résumé de la longue carrière d'Éric Bensoussan.