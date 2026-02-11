Soudan: Le Ministre des AE appelle la compagnie Petronas à reprendre ses activités au pays

10 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a rencontré M. Mohamed Rahmani, directeur adjoint de la compagnie malaisienne Petronas pour les actifs internationaux, dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie.

La rencontre a porté sur les relations de la compagnie Petronas avec le Soudan et son expérience passée dans le secteur de l'énergie.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé la compagnie à réactiver ses relations avec le Soudan, et à explorer les opportunités d'investissement prometteuses, en particulier dans la phase de reconstruction que connaît le Soudan.

Le ministre a souligné le souci du Soudan d'élargir les domaines de coopération avec Petronas afin d'inclure, outre le secteur pétrolier, de nouveaux domaines, soulignant les énormes potentialités dont jouit le Soudan dans le secteur de l'énergie alternative et renouvelable.

Pour sa part, M. Rahmani a présenté un exposé sur la compagnie Petronas et ses activités mondiales, exprimant son appréciation de la visite du ministre des affaires étrangères et saluant les grandes potentialités d'investissement dont jouit le soudan, tout en affirmant la communication et la collaboration avec le soudan pour servir les intérêts communs des deux parties.

