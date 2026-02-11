Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 février 2026

revue de presse

La FANAF célèbre 50 ans et trace le futur de l'assurance africaine

Ce lundi 09 Janvier Abidjan a accueilli la cinquantième assemblée générale de la Fédération des Assurances de Droit National Africaines (FANAF),un demi-siècle après sa création le 17 Mars 1976 à Yamoussoukro.

Cette cérémonie s'est ouverte avec l'allocution du président de l'Association des Sociétés d'Assurances de Côte d'Ivoire (ASACI), président du comité d'organisation de la FANAF, M. Mamadou Kone, qui a rappelé que ce cinquantenaire marque non seulement la rencontre de tous les acteurs de l'économie africaine mais aussi "le chemin parcouru et les perspectives de progression". (Source allAfrica)

Ethiopie : Le Ministère des Affaires étrangères prêt à accueillir les participants au Sommet de l'Union africaine

Le Ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'ensemble des préparatifs est achevé en prévision de l'accueil d'environ 20 000 participants à l'occasion du 39e Sommet ordinaire de l'Union africaine (UA), de la réunion du Conseil exécutif et du Sommet Italie-Afrique.

S'exprimant à ce sujet, le ministre d'État Berhanu Tsegaye a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place afin d'assurer l'arrivée et le séjour de ce grand nombre de visiteurs en Éthiopie.

Le Sommet de l'UA rassemblera 39 chefs d'État et de gouvernement africains, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies. (Source Ethiopian News Agency)

Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa prolonge son mandat de deux ans

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2030.

Le projet, validé en conseil des ministres, repousse l’échéance présidentielle de 2028 à 2030. Autre nouveauté : le président serait désormais élu par le Parlement, où le parti Zanu-PF au pouvoir depuis 45 ans détient les deux tiers des sièges.

Une réforme sur mesure pour Emmerson Mnangagwa, 83 ans, qui ne peut normalement plus se représenter après deux mandats. Arrivé au pouvoir en 2017 après un coup d’État contre Robert Mugabe, il est accusé de réprimer l’opposition et de laisser filer une inflation à trois chiffres. (Source Africanews)

Sénégal : Le gouvernement annonce des mesures après la mort d’un étudiant

Le gouvernement sénégalais a annoncé, mardi, une série de mesures structurelles et préventives pour apaiser les tensions dans les universités publiques, au lendemain du décès d’un étudiant lors d’affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a constaté APA.

Lors du point de presse, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé la mise en œuvre, « sous huitaine », de mesures structurelles et préventives, notamment une révision du protocole d’intervention des forces de défense et de sécurité (FDS) en milieu universitaire. (Source Apanews)

Le Kenya dénonce le recrutement de ses ressortissants par l’armée russe sous de fausses promesses d’emploi

Le Kenya a vivement dénoncé ce mardi 10 février les pratiques de recrutement de l’armée russe visant des ressortissants kényans attirés en Russie par des promesses d’emplois civils bien rémunérés, avant d’être contraints de signer des contrats militaires et envoyés combattre en Ukraine.

Selon les autorités kényanes et une enquête de l’AFP, de nombreux hommes, sans expérience militaire, auraient été utilisés comme combattants de première ligne, au prix de lourdes pertes humaines. (Source Africa Radio)

Nigeria : Sous la pression populaire, le Sénat approuve la publication électronique en direct des résultats électoraux

Sous la pression de la rue et face à une défiance électorale persistante, le Sénat nigérian a finalement approuvé, ce mardi, la publication en direct des résultats électoraux par voie électronique.

Ce revirement marque un tournant important dans le débat sur la transparence démocratique au Nigeria, première puissance démographique d’Afrique. (Source Afrik.com)

Santé en Afrique : Un déficit de 6,1 millions de soignants d’ici 2030, selon un rapport alarmant de l’Africa CDC

L’Afrique devra former, recruter et déployer 6,1 millions de professionnels de la santé supplémentaires d’ici 2030 pour atteindre une couverture sanitaire universelle minimale.

Ce chiffre colossal, avancé par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) dans un rapport publié fin janvier 2026, révèle l’ampleur du fossé séparant les systèmes de santé actuels des objectifs de développement du continent. Ce déficit criant de personnel qualifié constitue le principal frein à l’accès aux soins pour des centaines de millions d’Africains. (Source Africapresse)

En Guinée, le transfert de Toumba Diakité provoque de fortes tensions autour de la prison centrale

En Guinée, le transfert de Toumba Diakité, ancien aide de camp de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara condamné à dix ans de prison pour crimes contre l’humanité, a provoqué des tirs, le bouclage du centre de Conakry et une confrontation publique entre le parquet et la défense. (Source RFI)

Coopération militaire : Les deux Congo veulent donner une autre dimension à leurs relations

En séjour de travail à Brazzaville, une délégation du ministère de la Défense nationale et Anciens combattants de la République démocratique du Congo (RDC) a eu une séance de travail, le 10 février, avec le ministre de la Défense nationale du Congo, Charles Richard Mondjo.

Au menu des échanges, l’approfondissement de leur compréhension commune des enjeux de défense et de sécurité, dans un environnement stratégique marqué par la diversité et la complexité des menaces. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Le roi d’Eswatini déclenche la colère de Madagascar en recevant le président déchu Andry Rajoelina

Les autorités malgaches par intérim ont exprimé leur « condamnation la plus ferme » de la rencontre. Le bureau du monarque a réfuté tout souhait de « protection ou d’intervention » de la part de l’ancien dirigeant.

L’Eswatini a répondu, lundi 10 février, à la colère de Madagascar au sujet de la visite du président déchu Andry Rajoelina, reçu par le roi Mswati III en récente visite officielle, en qualifiant la réaction malgache d’attaque « malavisée ».

Le président Rajoelina a fui Madagascar en octobre 2025 après le ralliement d’une unité de l’armée à un mouvement de contestation antigouvernemental qui agitait le pays et qui était jusque-là durement réprimé. (Source Le Monde Afrique)