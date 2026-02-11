Cote d'Ivoire: Filière anacarde - Deux entreprises présentent leurs solutions logistiques

Agl Côte d'Ivoire, Abidjan Terminal et Côte d'Ivoire Terminal ont présenté, le 6 février 2026, leurs solutions logistiques dédiées à la filière anacarde, en marge de la deuxième édition des Journées Nationales du Producteur du Coton, de l'Anacarde et du Karité (JNPCA), à Yamoussoukro.

Christian Obrou, Directeur Marketing et Relations publiques, Annaïse Coulibaly, Sous-directrice Export maritime, Charles Boété, Chef de Division Transit opérationnel d'AGL Côte d'Ivoire, et Marie-Odile Tigori, Directrice Facturation et Relation clients d'Abidjan Terminal, ont présenté aux clients et partenaires de la filière cajou, leur dispositif multimodal combinant transport routier, entreposage, empotage et formalités de transit, afin de faciliter les exportations vers l'Asie et l'Europe.

Au fil des échanges, ils ont détaillé un dispositif multimodal intégré, combinant transport routier, entreposage, empotage et formalités de transit, conçu pour fluidifier et sécuriser les exportations de noix de cajou vers les marchés asiatiques et européens. Une approche opérationnelle pensée pour répondre aux exigences de performance, de délais et de fiabilité de la filière.

Les intervenants ont également mis en lumière le maillage territorial de proximité d'AGL, structuré autour de bases logistiques implantées à Abidjan, San Pedro, Bouaké et Ferkessédougou, au plus près des zones de production et des unités industrielles. À cet ancrage s'ajoute un parc de plus de 100 000 m² d'entrepôts, spécifiquement dédiés au coton et à l'anacarde.

Ils ont par ailleurs souligné que l'expertise d'AGL Côte d'Ivoire repose sur un accompagnement documentaire complet, la mise à disposition d'entrepôts dédiés, la coordination des opérations, le respect strict des délais, ainsi que le soutien aux opérateurs locaux à travers un service de tierce détention, véritable levier de sécurisation des flux.

L'innovation a également occupé une place centrale dans leurs interventions. Les équipes ont présenté les solutions digitales développées par AGL pour la gestion des flux et des palettes, permettant d'optimiser les stocks, d'améliorer la traçabilité des marchandises et de réduire les coûts opérationnels, offrant ainsi un avantage stratégique aux producteurs et exportateurs d'anacarde.

Enfin, s'appuyant sur des données opérationnelles concrètes, les responsables ont rappelé qu'entre 2024 et 2025, les infrastructures et le savoir-faire des équipes d'Agl Côte d'Ivoire ont permis de traiter 141 719 tonnes de coton et 92 891 tonnes de noix de cajou, contribuant de manière significative au renforcement des capacités de transformation et d'exportation de la Côte d'Ivoire.