Sénégal: Décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ - « tous les coupables seront traduits devant la justice » (Garde des Sceaux)

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yacine Fall, a assuré mardi que « tous les coupables seront traduits devant la justice » dans l'affaire de la mort la veille de l'étudiant Abdoulaye Bâ à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad).

Prenant part à la conférence de presse du gouvernement sur la situation dans les universités, le ministre a précisé que le parquet avait été saisi dès les premières heures afin de mener les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités. « Nos campus ne doivent jamais devenir des espaces de violence. Je m'engage devant le peuple sénégalais à tirer cette affaire au clair », a ajouté Yacine Fall. Le décès d'Abdoulaye Bâ, inscrit en deuxième année de Médecine, a provoqué une vive émotion au sein de la communauté estudiantine et relancé les débats sur la sécurité sur les campus sénégalais.