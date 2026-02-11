Sénégal: Crise universitaire - L'Ajas se met à la disposition des étudiants interpellés

L'Association des jeunes avocats du Sénégal (Ajas) se tient pleinement à la disposition des étudiants interpellés, afin de leur offrir une assistance juridique gratuite, dans le strict respect de leurs droits et des garanties prévues par la loi. L'annonce a été faite mardi à travers un communiqué.

À la suite du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, tué lundi soir, lors des manifestations à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et des arrestations d'étudiants, l'Association des jeunes avocats du Sénégal (Ajas) se met pleinement à la disposition des étudiants interpellés. « Fidèle à son profond engagement citoyen en vue de l'amélioration du service public de la justice, P'AJAS annonce se tenir pleinement à la disposition des étudiants interpellés afin de leur offrir une assistance juridique gratuite, dans le strict respect de leurs droits et des garanties prévues par la loi », rapporte le document.

Cette initiative, précise la même source, sera coordonnée par le président de la Commission sociale, Maître Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, que l'Ajas mandate pour centraliser les informations et organiser la prise en charge.

« L'Ajas réaffirme son attachement aux libertés fondamentales, au respect des droits humains et à la préservation d'un climat apaisé dans l'espace universitaire », renchérissent les jeunes avocats du Sénégal. En réalité, l'Ajas exprime sa profonde consternation et sa vive préoccupation suite aux affrontements survenus lundi soir, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre les étudiants et les forces de l'ordre. Ces événements malheureux ont entraîné l'interpellation de dizaines d'étudiants, actuellement gardés à vue dans différents commissariats.

Au-delà, l'Ajas déplore également « ces incidents regrettables », qui ont par ailleurs conduit au décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba.