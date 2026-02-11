Congo-Brazzaville: Diables rouges U-17 - la Fécofoot évoque le non-respect des procédures

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié, le 10 février, à Brazzaville un communiqué de presse dans lequel elle décline toute responsabilité quant aux activités, déplacements, engagements ou résultats liés à la prétendue équipe U17 non déclarée et non validée par ses services compétents.

« Bien que la fédération ait régulièrement engagé le Congo dans le processus administratif, notamment à travers sa participation au tirage au sort des compétitions concernées, elle ne saurait cautionner ni reconnaître une sélection opérant en dehors du cadre règlementaire et institutionnel établi », peut-on lire dans le communiqué publié par la cellule de communication.

Dans sa mise au point, la Fécofoot a réaffirmé son attachement au strict respect des procédures administratives, médicales et règlementaires « garantes de la crédibilité du football congolais et de la protection de ses jeunes athlètes. »

La Fécofoot est surprise d'avoir appris par voie de presse et à travers les médias audiovisuels l'existence d'une supposée sélection nationale U-17 que dirigerait Fabrizio Cesana alors que lors de la session du comité exécutif tenue le 20 décembre dernier, ses membres avaient sollicité l'avis du sélectionneur quant à une éventuelle participation au tournoi zonal Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations U-17.

Fabrizio Césana avait indiqué que l'absence de compétitions locales ne lui permettait pas de constituer une équipe compétitive susceptible de prendre part auxdites éliminatoires, précisant, par ailleurs, qu'il n'est plus revenu vers l'instance fédérale afin de fournir des informations officielles sur l'existence d'une sélection U17 en chantier.

La participation d'une sélection se fait selon le règlements des instances internationales. A ce jour, la Fécofoot confirme n'avoir reçu aucune liste officielle de joueurs, aucun programme de préparation, aucun dossier médical, aucun test IRM relatif à la vérification de l'âge des joueurs, aucun passeport ou document administratif ni aucune correspondance relative à la mise en place de cette équipe.« Or, ces éléments sont indispensables et conditionnent l'enregistrement des joueurs dans le système CMS de la Confédération africaine de football », précise le communiqué.

Le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qualificatif à la CAN U-17 est prévu du 17 février au 2 mars à Kinshasa.Le Congo est logé dans le groupe A avec la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. La participation à une compétition d'une telle envergure est conditionnée par le respect des procédures administratives, médicales et règlementaires dans les délais impartis. Le temps joue en défaveur du Congo. A suivre.