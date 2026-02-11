Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou fait acte de candidature

Le président du parti politique de l'opposition dénommé « La Chaîne », Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, s'est déclaré candidat à la présidentielle de mars prochain lors d'un point de presse tenu, le 10 février, à Brazzaville.

« Je m'adresse à vous non pas comme un novice. C'est avec un immense sens de responsabilité et un amour inconditionnel pour le Congo que je vous annonce ma décision de présenter ma candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 », a déclaré le candidat Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.

Dans la course à la magistrature suprême, le président de « La Chaîne » n'est pas, en effet, à sa première tentative. Il a été candidat en 2002, 2009, 2016 et 2021. Ce qui lui confère une certaine expérience en la matière. « Les tentatives passées n'ont pas été vaines. Elles m'ont permis de parcourir notre pays, d'écouter et de dialoguer avec chaque génération, de comprendre les besoins criants de nos communautés rurales et urbaines. J'ai vu de mes propres yeux le potentiel immense de notre pays mais aussi les obstacles qui freinent son développement. Cette expérience multiple me donne une vision claire, précise et sans illusion des leviers à actionner pour transformer le Congo », a-t-il fait savoir.

Joseph Kignoumbi Kia Mboungou se dit ne pas être candidat comme un homme politique mais un fils du pays, un citoyen résolu à servir le Congo, terre de promesses et de richesses qui a besoin de changement. Il prévoit ainsi « gouverner autrement » en soulignant : « Je viens auprès de vous pour solliciter non pas ma victoire mais la victoire du peuple afin de briser ensemble les chaînes de la résignation en gouvernant avec vous et pour vous. Je viens comme un serviteur de la nation qui vous propose un chemin ».