Congo-Brazzaville: Projet Hiswaca - Le budget de l'exercice 2026 arrêté à près de 11 milliards FCFA

Le comité de pilotage du Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre (Hiswaca-SOP 2), réuni le 10 février à Brazzaville, a validé le plan de travail et le budget annuel 2026, estimé à près de 11 milliards francs CFA. Cette première session marque une étape-clé dans la mise en oeuvre des activités statistiques nationales.

À l'ouverture de la session du comité de pilotage de Hiswaca, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, a souligné l'importance stratégique de ce projet régional pour la République du Congo, rappelant que plusieurs pays de la sous-région sont déjà engagés dans sa mise en oeuvre. Il a exprimé l'espoir de voir le Congo rattraper le retard accusé, grâce à l'implication de l'ensemble des parties prenantes, afin que l'Institut national de la statistique (INS), principal bénéficiaire du projet, en tire pleinement profit.

Selon le coordonnateur national du projet Hiswaca, Patrick Valery Alakoua, cette première réunion a pour objectif principal l'examen et la validation du Plan de travail et budget annuel (PTBA) pour l'exercice 2026. « Le PTBA 2026 se chiffre à près de 11 milliards francs CFA. Le comité de pilotage a donné son assentiment, ce qui nous autorise à lancer l'ensemble des activités programmées par le système statistique national », a-t-il indiqué.

Malgré la tenue du comité avec un léger retard en février, le coordonnateur national s'est montré confiant quant à la mise en oeuvre effective des activités prévues pour les mois restants de l'année, conformément aux attentes du gouvernement. Pour la composante 1 du projet, plusieurs opérations majeures sont programmées, notamment la réalisation de la deuxième édition de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui s'étendra sur toute cette année. S'y ajoutent l'Enquête sur l'emploi, le secteur informel, ainsi que les travaux préparatoires du Recensement général de l'agriculture, dont le calendrier sera ajusté en concertation avec les ministères concernés.

Le projet prévoit également des actions structurantes dans le domaine des comptes nationaux, avec la migration vers le système de continuité afin d'améliorer la production des statistiques du secteur réel. En matière d'infrastructures, la composante 3 du projet ambitionne l'extension du Centre national de formation statistique, démographie et planification, avec la construction de nouvelles salles de classe, ainsi que l'édification d'une salle de conférence pour l'INS. Des travaux de modernisation du bâtiment existant sont également prévus pour renforcer ses capacités opérationnelles.

Enfin, certaines préoccupations soulevées par les membres du comité de pilotage ont été portées à l'attention du président dudit comité, également gouverneur de la République du Congo auprès de la Banque mondiale. Selon Patrick Valery Alakoua, le gouvernement est déjà saisi de ces questions et des démarches sont en cours pour parvenir à un dénouement favorable.