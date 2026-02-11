Sénégal: Décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ - Le gouvernement annonce une enquête en cours

10 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le gouvernement a annoncé, mardi, l'ouverture d'une enquête suite aux violences survenues lundi à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) ayant entraîné la mort de l'étudiant Abdoulaye Bâ, inscrit en deuxième année de Médecine.

Lors d'une conférence de presse réunissant quatre ministres, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, les autorités se sont inclinées sur la mémoire du défunt et ont promis de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

« Je comprends le choc, l'indignation et les interrogations qui s'expriment. Certaines sont légitimes et peuvent se justifier. Je tiens cependant à rassurer tous les citoyens qu'une enquête est en cours pour établir les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie », a déclaré Me Bamba Cissé. Le gouvernement a également appelé au calme et assuré qu'il communiquera sur les résultats de l'enquête dès leur disponibilité.

