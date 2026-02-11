Sénégal: Universités publiques - Le ministre Daouda Ngom évoque des ingérences politiques

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Daouda Ngom, a dénoncé mardi l'influence d'acteurs extérieurs dans les tensions observées récemment au sein des universités publiques du pays.

S'exprimant lors de la conférence de presse du gouvernement, le ministre a déclaré que « certains étudiants suivent des influences extérieures », reprenant ainsi une affirmation du Premier ministre qu'il a dit vouloir « réitérer ». Selon lui, des opposants auraient exercé des pressions sur des délégués d'étudiants. « Malheureusement, et c'est très regrettable, il y a des opposants qui ont influencé des délégués d'étudiants en leur donnant de l'argent pour les aider à se nourrir », a-t-il affirmé.

Le ministre a également appelé à une révision du statut de certains délégués étudiants, estimant que certaines situations posent problème. À ce propos, il a évoqué le cas d'un délégué actuellement inscrit en Master et âgé de 31 ans. « Il est à l'université depuis 2016 », a regretté le professeur Daouda Ngom, soulignant la nécessité, selon lui, de mieux encadrer la représentativité étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur.