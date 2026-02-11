Sénégal: Le concours Miss mathématiques/Miss sciences va inclure les filles en situation de handicap (Coordonnatrice)

Dakar — Le concours Miss mathématiques/Miss sciences (MMMS), une initiative du ministère de l'Education nationale, va évoluer pour mieux inclure les filles en situation de handicap, a-t-on appris mardi de sa coordonnatrice nationale, Sakho Thiaw Sambou.

"Le programme Miss mathématiques /Miss sciences (MMMS) est clairement appelé à évoluer pour mieux inclure les filles en situation de handicap qui restent encore parmi les plus vulnérables et sous-représentées dans les filières scientifiques", a-t-elle dit.

Sakho Thiaw Sambou s'entretenait avec l'APS en prélude de la célébration, mercredi, de l'édition 2026 de la Journée internationale des femmes et des filles de science.

Elle a expliqué qu'il s'agira "essentiellement d'adapter le concours MMMS aux besoins spécifiques de ces filles, en fournissant du matériel pédagogique accessible, des supports numériques inclusifs et des aménagements adéquats lors de ces concours à l'avenir".

"Un suivi personnalisé leur sera alors proposé avec des mentors formés pour accompagner leur progression scientifique et leur confiance en elles", a ajouté Mme Sambou.

La coordonnatrice nationale du concours Miss mathématiques/Miss science a indiqué que le programme cette initiative prévoit de renforcer sa couverture nationale en ciblant particulièrement les académies et écoles où les filles en situation de handicap ont peu d'opportunités d'accès aux sciences.

"Des partenariats avec des organisations spécialisées de l'éducation inclusive et du numérique permettront d'élargir les ressources et les possibilités de formation", a-t-elle encore souligné.

Le concours MMMS a été lancé en 2011 par le ministère de l'Education nationale dans l'optique d'inciter les filles à exceller dans les séries scientifiques et techniques.

Il est ouvert aux élèves filles des classes de 4ème qui ont 15 ans au plus et celles des classes de 2nde scientifique âgées de 17 ans au plus, au 31 décembre de l'année en cours.