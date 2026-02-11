Sénégal: La journée internationale des femmes et des filles de science, un cadre d'amplification des actions de MMMS' (Responsable)

Dakar — La Journée internationale des femmes et des filles de science qui sera célébrée jeudi au Sénégal, constitue une occasion pour le pays de réaffirmer son engagement en faveur de l'égalité de genre dans les STIM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques), a déclaré ç l'APS Sakho Thiaw Sambou, coordonnatrice du Concours Miss maths/Miss sciences (MMMS).

"Le Sénégal célébrera cette journée en réaffirmant son engagement en faveur de l'égalité de genre dans les disciplines scientifiques", a-t-elle annoncé lors d'un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise, précisant qu'un large focus sera mis sur la sensibilisation et la valorisation des femmes et filles de science.

Elle estime que cette démarche permettra de susciter des vocations scientifiques chez les filles et de renforcer l'inclusion en ciblant les filles vulnérables tout en luttant contre les stéréotypes.

Mme Sambou est, par ailleurs, cheffe de bureau genre, éducation inclusive, promotion de la scolarisation des filles à la direction de l'Enseignement moyen-secondaire général, au ministère de l'Education nationale.

Selon elle, cette journée s'inscrit pleinement dans la dynamique de Miss mathématiques/Miss sciences (MMMS) et vient renforcer sa vision consistant à révéler, accompagner et valoriser le potentiel scientifique des filles.

"Elle constitue un véritable cadre d'amplification des actions de MMMS, en consolidant la promotion des vocations scientifiques féminines, en renforçant le plaidoyer contre les stéréotypes de genre dans l'orientation scolaire, et en encourageant la persévérance et l'excellence des filles en mathématiques et en sciences", a fait valoir Mme Sambou.

Ainsi, elle considère cette journée comme "un prolongement naturel de MMMS, parfaitement aligné sur ses objectifs éducatifs et son engagement pour l'égalité des chances dans les sciences".

La Journée internationale des femmes et des filles de sciences, célébrée chaque 11 février, a été instituée en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans l'optique de stimuler et d'accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques.