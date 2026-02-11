Sénégal: La journée internationale des femmes et des filles de science, un cadre d'amplification des actions de MMMS' (Responsable)

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Journée internationale des femmes et des filles de science qui sera célébrée jeudi au Sénégal, constitue une occasion pour le pays de réaffirmer son engagement en faveur de l'égalité de genre dans les STIM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques), a déclaré ç l'APS Sakho Thiaw Sambou, coordonnatrice du Concours Miss maths/Miss sciences (MMMS).

"Le Sénégal célébrera cette journée en réaffirmant son engagement en faveur de l'égalité de genre dans les disciplines scientifiques", a-t-elle annoncé lors d'un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise, précisant qu'un large focus sera mis sur la sensibilisation et la valorisation des femmes et filles de science.

Elle estime que cette démarche permettra de susciter des vocations scientifiques chez les filles et de renforcer l'inclusion en ciblant les filles vulnérables tout en luttant contre les stéréotypes.

Mme Sambou est, par ailleurs, cheffe de bureau genre, éducation inclusive, promotion de la scolarisation des filles à la direction de l'Enseignement moyen-secondaire général, au ministère de l'Education nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, cette journée s'inscrit pleinement dans la dynamique de Miss mathématiques/Miss sciences (MMMS) et vient renforcer sa vision consistant à révéler, accompagner et valoriser le potentiel scientifique des filles.

"Elle constitue un véritable cadre d'amplification des actions de MMMS, en consolidant la promotion des vocations scientifiques féminines, en renforçant le plaidoyer contre les stéréotypes de genre dans l'orientation scolaire, et en encourageant la persévérance et l'excellence des filles en mathématiques et en sciences", a fait valoir Mme Sambou.

Ainsi, elle considère cette journée comme "un prolongement naturel de MMMS, parfaitement aligné sur ses objectifs éducatifs et son engagement pour l'égalité des chances dans les sciences".

La Journée internationale des femmes et des filles de sciences, célébrée chaque 11 février, a été instituée en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans l'optique de stimuler et d'accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.