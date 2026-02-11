Sénégal: Waly Diouf Bodiang dévoile un 'plan de repositionnement stratégique' du Port autonome de Dakar

Dakar — Le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a présenté aux acteurs portuaires, mardi, un "plan de repositionnement stratégique" de ladite entreprise comprenant quatre "axes", son objectif étant d'en faire "un hub régional moderne et performant", pour le Sénégal et d'autres pays de la région.

"Il s'agit, dans un premier temps, de développer des infrastructures portuaires, maritimes et terrestres, qui soient aptes à offrir des solutions de continuité [...] et à accueillir des activités à forte valeur ajoutée", a dit M. Bodiang lors d'une cérémonie organisée par le PAD, à l'occasion de la "rentrée portuaire" 2026.

Il envisage, pour le même axe, "la création d'un vaste écosystème de services dans [...] la pétrochimie, l'agroalimentaire, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, le textile et les produits halieutiques".

Selon Waly Diouf Bodiang, le "plan de repositionnement stratégique" concerne les ports secondaires du pays.

Les agropoles et les plateformes logistiques du PAD et des autres ports seront associés à la mise en oeuvre du plan.

Le deuxième axe consistera à faire des ports des outils d'intégration régionale, grâce à la "fluidité" de l'ensemble des corridors logistiques, a expliqué le directeur général du Port autonome de Dakar.

L'aménagement des ports secs et l'amélioration de la desserte terrestre seront, grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, des opportunités de renforcement des échanges régionaux et de compétitivité des exportations sénégalaises, a-t-il dit.

Concernant le troisième axe du "plan de repositionnement stratégique" du PAD, Waly Diouf Bodiang affirme qu'il s'agira de faire des ports des outils de développement des métiers de la chaîne logistique.

Il va falloir saisir les opportunités offertes par la diversification des services portuaires et le développement des diverses activités, dont les projets immobiliers et le tourisme de croisière, selon M. Bodiang.

Le dernier du plan reviendra à placer le système portuaire à l'avant-garde des innovations numériques, a-t-il dit.

La réalisation de ces ambitions exige "une gouvernance inclusive et une synergie d'actions entre les acteurs institutionnels", ainsi que la "complémentarité entre les différents pôles portuaires", a-t-il ajouté.